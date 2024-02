Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε σκληρά λόγια για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ιδιωτικές συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες, εκφράζοντας βαθιά απογοήτευση για την αδυναμία του να πείσει τον τελευταίο να αλλάξει τη στρατιωτική τακτική του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και αντιμετωπίζοντάς τον ως σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με πέντε πηγές που μίλησαν στο NBC News.

Οι πηγές φέρονται να έχουν γνώση των δηλώσεων από πρώτο χέρι και τόνισαν ότι ο Μπάιντεν είπε ότι προσπαθεί να πείσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, αλλά ο Νετανιάχου του «κάνει τη ζωή κόλαση» και είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί μαζί του.

Οι πηγές είπαν ότι σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Νετανιάχου «μαλάκα» (σ.σ. η λέξη που χρησιμοποίησε ήταν asshole) και σε άλλες περιπτώσεις τον αποκάλεσε «αυτόν τον τύπο».

«Απλώς αισθάνεται ότι φτάνει πια. Αυτό (σ.σ. αναφερόμενος στον πόλεμο) πρέπει να σταματήσει», δήλωσε μία από τις πηγές σχετικά με τα λόγια του Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν προέτρεψε την Κυριακή τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, εντός της Λωρίδας της Γάζας, «χωρίς αξιόπιστο και εφικτό σχέδιο» για την προστασία του πληθυσμού, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος «επανέλαβε την άποψή του, σύμφωνα με την οποία μια στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα δεν θα πρέπει να διεξαχθεί χωρίς αξιόπιστο και πραγματοποιήσιμο σχέδιο ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια του ενός και πλέον εκατομμυρίου ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο εκεί», αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

President Biden advised Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to “not proceed” with Israel’s slated operations in Rafah without a plan, the White House announced. https://t.co/kVUKpi7tao pic.twitter.com/aGALUvQkb2

— The Hill (@thehill) February 11, 2024