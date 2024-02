Μετά το Αυστραλιανό Όπεν, η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε πρόωρα σε δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά.

Η Ελληνίδα τενίστρια στο παιχνίδι της φάσης των «16» του 500άρι τουρνουά που γίνεται στο Άμπου Ντάμπι, δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στην Σοράνα Κιρστέα και ηττήθηκε εύκολα από τη Ρουμάνα με 2-0 σετ (6-2, 6-1).

Η συμπατριώτισσά μας δεν μπόρεσε να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης και αποκλείστηκε, αντιμετωπίζοντας και πάλι πολλά προβλήματα στο παιχνίδι της.

Όπως είχε αντιμετωπίσει και στον αγώνα του δεύτερου γύρου του Αυστραλιανού Όπεν απέναντι στην Ελίνα Αβανεσιάν, από την οποία είχε αποκλειστεί επίσης με 2-0 σετ.

Η Μαρία ξεκίνησε δυνατά τη σεζόν, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις στο United Cup, αλλά τόσο στο Αυστραλιανό Οπεν όσο και στο Άμπου Ντάμπι ήταν απογοητευτική και μοιραία γνώρισε δύο πρόωρους αποκλεισμούς.

Στο σημερινό παιχνίδι με την Σοράνα Κιρστέα, η Ρουμάνα εκμεταλλεύτηκε από την αρχή τα λάθη της Μαρίας και με δύο συνεχόμενα μπρέικ προηγήθηκε με 4-0 στο πρώτο σετ. Στη συνέχεια έφτασε στο 6-2 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Ιδια εικόνα και στο δεύτερο σετ, με την Κιρστέα να κάνει μπρέικ στο πρώτο γκέι και να προηγείται με 3-1. Στο πέμπτο γκέιμ έσπασε για δεύτερη φορά το σερβίς της Μαρίας και έφτασε στο 4-1, ενώ στο 7ο έκανε νέο μπρέικ για το 6-1 και το 2-0, που της έδωσε την πρόκριση στα προημιτελικά του Άμπου Ντάμπι, όπου θα αντιμετωπίσει την Ρωσίδα, Ντάρια Κασάτκινα (σ.σ απέκλεισε την Ασλιν Κρούεγκερ).

20th Top 10 win of her career 👏@sorana_cirstea is all smiles as she knocks out the No.3 seed Sakkari!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/zOIkkIAUty

— wta (@WTA) February 7, 2024