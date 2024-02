Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία μετά από επίθεση με χημικά, κατά την οποία ένας 35χρονος στόχευσε με κάποιο καυστικό υγρό μία μητέρα και τις δύο κόρες της, με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο Κλάφαμ Κόμον στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης. Μια 31χρονη μητέρα και η τρίχρονη κόρη της, μαζί με την άλλη κόρη της, ηλικίας οκτώ ετών, παραμένουν στο νοσοκομείο μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία η μητέρα και το μικρότερο παιδί ενδέχεται να έχουν υποστεί τραύματα που θα τους αλλάξουν τη ζωή τους. Επίσης πιστεύεται ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στη γυναίκα με την επίθεση να περιγράφεται ως «στοχευμένη».

Μάλιστα μετά το περιστατικό εκτός από την αστυνομία και περίοικοι που άκουσαν τη φασαρία και τη γυναίκα να ουρλιάζει άρχισαν να κυνηγούν τον 35χρονο, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο με αυτοκίνητο, αλλά συγκρούστηκε με άλλο όχημα και στη συνέχεια διέφυγε πεζός.

Συνολικά 12 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και των δύο παιδιών της, καθώς και πέντε αστυνομικών που τραυματίστηκαν αφού κλήθηκαν να επέμβουν.

Ακόμα τραυματίστηκαν τρεις γυναίκες δύο ηλικίας 30 ετών και μία 50 ετών όταν πήγαν να βοηθήσουν τη γυναίκα και τα δύο παιδιά της. Όλες πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα.

Ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών που επίσης βοήθησε αρνήθηκε τη νοσοκομειακή περίθαλψη για τα ελαφρά τραύματα που υπέστη.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του υπόπτου και σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόκειται για τον 35χρονο Αμπντούλ Σοκούρ Εζέντι, από το Νιούκαστλ, ο οποίος φέρει σοβαρά τραύματα στη δεξιά πλευρά του προσώπου του.

Μάλιστα ο επιθεωρητής, Γκάμπριελ Κάμερον προέτρεψε τους πολίτες να μην πλησιάσουν τον ύποπτο. Για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος τελευταία φορά εθεάθη στην Caledonian Road στο βόρειο Λονδίνο νωρίτερα σήμερα, (Πέμπτη, 1/2) έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό, ενώ πιστεύεται πως θα μπορούσε να κινείται προς την περιοχή της Νορθουμβρίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο Εζέντι πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Νιούκαστλ την ημέρα της επίθεσης και μπορεί να επιστρέφει. Ένα αυτοκίνητο που συμμετείχε στην επίθεση ανήκε στον 35χρονο.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η ουσία που χρησιμοποίησε ο Εζέντι. Υπήρξαν πολλές εικασίες σχετικά με τη φύση της, με τους μάρτυρες που πήγαν να βοηθήσουν να περιγράφουν μια αίσθηση καψίματος αφού ήρθαν σε επαφή με τα πρώτα θύματα.

Η αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι η ουσία ήταν «διαβρωτική», ενώ αργότερα πρόσθεσε ότι είχε αναγνωριστεί ως «αλκαλική». Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχαν περαιτέρω πληροφορίες, ο Κάμερον δήλωσε ότι η αστυνομία δεν ήταν ακόμη σίγουρος για το τι ακριβώς ήταν ή από πού προήλθε.

A manhunt to trace Abdul Shokoor Ezedi is under way. He is wanted in connection with a corrosive substance attack in Clapham.

If you see Ezedi, call 999 immediately. He should NOT be approached.

Ezedi is believed to have sustained significant injuries to the right side of his… https://t.co/wGyYdRMEI3

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 1, 2024