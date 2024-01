Για απαγωγή και κατ’ εξακολούθηση βιασμό μίας εγκύου για τουλάχιστον 4 χρόνια, κατηγορείται ένας 52χρονος στην κομητεία Χάρις του Τέξας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο δράστης ονόματι Lee Carter σταμάτησε να δώσει ένα δολάριο στην έγκυο, η οποία επαιτούσε. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σημείο και προσφέρθηκε να τη βοηθήσει.

Το θύμα όπως είπε, κατέληξε να κρατείτε παρά τη θέλησή της σε ένα γκαράζ, για σχεδόν 5 χρόνια. Επιπλέον τη βίαζε και την ανάγκαζε να παίρνει ναρκωτικά.

Γείτονες του Carter ανέφεραν πως ήταν αρκετά ήσυχος.

«Όλα συνέβαιναν πάντα στις 3 π.μ.» δήλωσε ένας γείτονας. «Η μεταφορά από το σπίτι, η επιστροφή σε αυτό…» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Αστυνομίας, εκδόθηκε ένταλμα εναντίον του Carter τον Απρίλιο, ωστόσο συνελήφθη μόλις την περασμένη Παρασκευή, σε ένα μοτέλ. Σύμφωνα και πάλι με τα δικαστικά έγγραφα το θύμα έστειλε μήνυμα στην Αστυνομία μέσω της εφαρμογής Text Now.

Lee Carter, 52, is charged with aggravated kidnapping after he allegedly approached a pregnant panhandler and gave her a dollar almost five years ago,according to Harris County court… pic.twitter.com/YGgCpX8eFj

Υπήρξαν πολλές φορές που το θύμα είχε καταφέρει να ξεφύγει, ωστόσο ο δράστης πάντοτε την προλάβαινε και την ανάγκαζε να επιστρέψει πίσω μαζί του. Όταν τον παρακάλαγε να φύγει εκείνος την ανάγκαζε να πάρει ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να παραλύει το σώμα της.

Μία άλλη φορά κατάφερε να ξεφύγει, σπάζοντας ένα παράθυρο. Πήγε στο νοσοκομείο, απ’ όπου την παρέλαβε ο Carter και την κλείδωσε και πάλι στο γκαράζ. Έπειτα σφράγισε τα παράθυρα.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το θύμα ήταν εξαιρετικά υποσιτισμένο και ζύγιζε περίπου 70 κιλά. Δεν μπορούσε να κάνει ντους τους τελευταίους δύο μήνες και σπάνια έπαιρνε ένα πλήρες γεύμα.

Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες ώστε η γυναίκα να θεωρηθεί θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Lee Carter, a Houston-based rapper who performs under the stage name Viper, has been arrested and charged with aggravated kidnapping after allegedly holding a woman captive in his home for four to five years: https://t.co/7LrjK0cSse pic.twitter.com/dyar1SLRnP

— CONSEQUENCE (@consequence) January 7, 2024