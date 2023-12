Aν είστε φανατικοί του Netflix τότε μπορεί να έχετε πέσει πάνω στην τελευταία επιτυχία του. Το ριάλιτι «King of Collectibles: The Goldin Touch» είναι ένα από τα must στην Αμερική. Συναρπαστικές ιστορίες συλλεκτών και μοναδικές στιγμές σε δημοπρασίες είναι ο κορμός του σόου. Σε αυτό ο Κεν Γκόλντιν και η έμπειρη ομάδα του διαχειρίζονται έναν κορυφαίο οίκο δημοπρασιών που ειδικεύεται σε σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα. Στα τελευταία επεισόδια έχει πουλήσει μερικά από τα πιο ακριβά αθλητικά αναμνηστικά στην ιστορία. Δεν είναι ένας μικρόκοσμος. Κάθε άλλο. Η αγορά είναι τεράστια. Εκατομμύρια φιλάθλων ψάχνουν από αυτόγραφα αστέρων του αθλητισμού μέχρι τα πιο σπάνια αντικείμενα των σπορ. Tα memorabilia έχουν μετατραπεί σε απτές επενδύσεις – διαχρονικά τεχνουργήματα αθλητικής λαμπρότητας που θυμίζουν ότι ο αθλητισμός και το χρήμα δεν απέχουν πολύ. Υπολογίζεται ότι η παγκόσμια αγορά αθλητικών αναμνηστικών θα αξίζει 227,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032, από 26,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021!

Το Μανιφέστο των Ολυμπιακών Αγώνων του Pierre de Coubertin είναι ένα από τα πιο ακριβά κομμάτια της αθλητικής ιστορίας: 8.806.500 δολάρια! Αυτό το χειρόγραφο σκιαγράφησε στην πραγματικότητα το όραμα του Κουμπερτέν για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο αποκάλυψε σε μια συγκινητική του ομιλία στη Σορβόννη.

Η ζώνη του πρωταθλήματος βαρέων βαρών την οποία κατέκτησε στο Παγκόσμιο το 1974 ο μυθικός Μοχάμεντ Αλι έφτασε τα 6,180 εκατομμύρια δολάρια. Ηταν το λάφυρο από τη μάχη στο ρινγκ με τον Τζορτζ Φόρμαν σε ένα «Rumble in the Jungle». Το 2022, η χρυσοπράσινη ζώνη του παγκόσμιου πρωταθλητή πήγε στα χέρια συλλέκτη με ποσό μάλλον μικρότερο του αναμενομένου.

Ο Babe Ruth είναι συνώνυμο του μπέιζμπολ και ίσως το πιο αναγνωρίσιμο όνομα στην ιστορία του αθλήματος. Ο πιο διάσημος παίκτης των Yankees, ο Μπέιμπ Ρουθ ήταν και είναι το είδωλο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μια από τις φθαρμένες φανέλες του «Μπαμπίνο» από τη σεζόν 1928 – 1930 έβγαλε 5,64 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του Hunt Auctions.

Κοντά σε αυτό το ποσό έφτασε μια rookie card με αυτόγραφο του ΛεΜπρον Τζέιμς. Πουλήθηκε στις 27 Απριλίου 2021 αντί 5,2 εκατ. δολαρίων. Η κάρτα «LeBron James 2003-04 Upper Deck Exquisite Collection RPA» (στις ΗΠΑ το αποκαλούν rookie patch autograph), με αριθμό #23, πουλήθηκε ιδιωτικά για 5,2 εκατομμύρια δολάρια από την PWCC Marketplace. Η κάρτα, που βαθμολογήθηκε με 9 από την Beckett Grading Services (με τέλεια υπογραφή το 10), διεκδικεί τον θρόνο για την πιο ακριβή κάρτα μπάσκετ, καταρρίπτοντας τα 4,6 εκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν για το Panini National Treasures 2018-19 Luka Doncic Logoman RPA τον περασμένο Μάρτιο.

Το 1890, ο δρ Τζέιμς Νέισμιθ άφησε τη δουλειά του στο Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ για να διδάξει φυσική αγωγή στη Σχολή YMCA στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης. Οι μαθητές του ήταν ανήσυχοι όταν έμεναν σε εσωτερικούς χώρους κατά τους χειμώνες της Νέας Αγγλίας χωρίς ποδόσφαιρο ή λακρός. Ο διευθυντής φυσικής αγωγής του σχολείου έδωσε στον Naismith δύο εβδομάδες για να δημιουργήσει ένα παιχνίδι εσωτερικού χώρου που θα διασκεδάζει και θα ηρεμεί τους θορυβώδεις μαθητές του. Λίγες μέρες μετά είχε έτοιμους τους κανόνες του νέου σπορ. Το ονόμασε «basketball» για να κατακτήσει τον κόσμο. Αυτό το έγγραφο με τους πρώτους κανόνες του μπάσκετ μπήκε σε δημοπρασία από το Naismith International Basketball Foundation στη Νέα Υόρκη για να συγκεντρώσει χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση Naismith. Η πώληση αντί 4,3 εκατομμυρίων δολαρίων θεωρείται ότι στις ΗΠΑ μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του εγγράφου.

Η κληρονομιά του Κόμπι. Λίγο μετά τον τραγικό του θάνατο στο δυστύχημα του Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια οτιδήποτε είχε σχέση με τον Κόμπι Μπράιαντ απέκτησε ιδιαίτερη αξία. Μέσω της Goldin Auctions, μια φανέλα του Μπράιαντ της περιόδου 1996 – 1997 που την είχε φορέσει σε παιχνίδι των Λέικερς και την είχε υπογράψει προσωπικά πουλήθηκε για πάνω από 3,7 εκατομμύρια δολάρια. Η Goldin Auctions δήλωσε κατά την πώληση ότι αυτή ήταν μια από τις πρώτες φανέλες του Μπράιαντ στους Λέικερς.

Τα πρώτα παπούτσια του Μάικλ Τζόρνταν έπιασαν επίσης πολλά λεφτά. Δόθηκαν για 1,47 εκατομμύρια δολάρια στις 25 Οκτωβρίου 2021. Τα παπούτσια για την πρώτη επαγγελματική χρονιά του κορυφαίου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών είναι τα Nike Air Ships, που σχεδιάστηκαν από τον Bruce Kilgore, ο οποίος δημιούργησε και το Nike Air Force 1.

Επίσης, για τους Αμερικανούς που δίνουν και τα πολλά λεφτά για τέτοια αναμνηστικά ήταν… φυσιολογικό να δοθούν 3,26 εκατ. δολάρια για σειρά εγγράφων από το 1857 που στοιχειοθετούν μερικούς από τους πρώτους κανόνες του μπέιζμπολ.