Μια περίεργη σκούρα κηλίδα καλύπτει τη Βόρεια Αμερική σε αυτή την εντυπωσιακή εικόνα που μετέδωσε αμερικανικός δορυφόρος.

Είναι η σκιά που έριξε το φεγγάρι στη Γη στη διάρκεια της δακτυλιοειδούς ηλιακής έκλειψης που γοήτευσε τους κατοίκους της Αμερικής το περασμένο Σάββατο 14 Οκτωβρίου.

Η εικόνα τραβήχτηκε από τον δορυφόρο DSCOVR, ο οποίος βρίσκεται σε ένα σημείο βαρυτικής ισορροπίας ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, γνωστό ως Σημείο Λανγκράνζ 1, περίπου 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, πολύ πιο μακριά σε σχέση με άλλους δορυφόρους.

Κύρια αποστολή του DSCOVR είναι να παρακολουθεί τον ηλιακό άνεμο, το συνεχές ρεύμα σωματιδίων που πηγάζει από το μητρικό μας άστρο και εξαπλώνεται σφαιρικά σε ολόκληρο το Ηλιακό Σύστημα.

Ο δορυφόρος διαθέτει ωστόσο και ένα τηλεσκόπιο με την ονομασία EPIC (Κάμερα Πολυχρωματικής Απεικόνισης της Γης), το οποίο μεταδίδει έγχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυση, χρήσιμες για την παρακολούθηση παραγόντων όπως η βλάστηση, το ύψος των νεφών και το όζον. Μια στο τόσο, ο δορυφόρος έχει την ευκαιρία να απαθανατίσει και τις εκλείψεις Ηλίου.

Οι ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν όταν το φεγγάρι βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, οπότε η σκιά του καλύπτει ένα μικρό μέρος του πλανήτη.

Λόγω μιας απίθανης κοσμικής σύμπτωσης, ο δίσκος της Σελήνης έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τον ηλιακό δίσκο όπως φαίνεται από τη Γη, κάτι που σημαίνει ότι η σιλουέτα του φεγγαριού μπορεί να καλύπτει εντελώς το άστρο στη διάρκεια ολικών ηλιακών εκλείψεων.

Ωστόσο η έκλειψη της 14 Οκτωβρίου ήταν μια «δακτυλιοειδής» έκλειψη, κάτι που σημαίνει ότι η Σελήνη βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη μέγιστη απόστασή της από τη Γη και φαινόταν ελαφρώς μικρότερη από ό,τι συνήθως, μικρότερη από τον δίσκο του Ήλιου.

Ως αποτέλεσμα, ένας φωτεινός δακτύλιος ήταν ορατός γύρω από τον σκοτεινό δίσκο του φεγγαριού.

Here is a complete satellite loop of today’s eclipse from our GOES-16 satellite! #gawx pic.twitter.com/kXtr7d5ivM

— NWS Atlanta (@NWSAtlanta) October 14, 2023