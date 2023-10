Ένα πάρα πολύ θλιβερό τρεντ έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες στην Παλαιστίνη.

Γονείς γράφουν στα χέρια των παιδιών το όνομά τους ή παιδιά γράφουν μόνα τους το όνομα τους, ώστε να αναγνωριστούν αν χάσουν τη ζωή τους από βόμβα.

To θλιβερό αυτό νέο έρχεται την ώρα που 853 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς, ενώ συνολικά οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν άνω του 60% των θυμάτων.

Αυτή η πολύ θλιβερή εικόνα, η φωτογραφία στην οποία έχουν σβηστεί ψηφιακά με πράσινο τα υπόλοιπα στοιχεία, ξεκίνησε ένα κύμα συμπαράστασης για τα παιδιά που γράφουν το όνομά τους στο χέρι τους, για να τα αναγνωρίσουν οι γονείς τους αν πεθάνουν.

Palestinians are now writing their names on their hands so that they won’t be just numbers if they are killed in bombings in #Gaza

Students at @uniofgalway decided to join them in solidarity during a lunchtime protest today @ipsc48#Galway 🇱🇻#Ireland 🇮🇪#IsraelGazaWar 💔💔 pic.twitter.com/BapunRmsZu

— Ciaran Tierney (@ciarantierney) October 16, 2023