Η καριέρα του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Τότεναμ έχει ξεκινήσει με τον πλέον ιδανικό τρόπο.

Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής έχει μεταμορφώσει τα «σπιρούνια» και τα έχει οδηγήσει στην κορυφή της Premier League με 20 βαθμούς σε 8 παιχνίδια. Επίδοση που αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα της ομάδας εδώ και 62 χρόνια.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσει ο ίδιος για δεύτερο σερί μήνα το βραβείο του καλύτερου προπονητή στο νησί.

Η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ, καθώς ο Ποστέκογλου είναι ο πρώτος που πετυχαίνει κάτι τέτοιο τους δύο πρώτους μήνες της θητείας του εκεί.

Να υπενθυμίσουμε πως ο 58χρονος γεννημένος στην Νέα Φιλαδέλφεια έχει περάσει από τα μέρη μας το 2008 ως προπονητής της Παναχαϊκής, στην οποία κάθισε μόνο για λίγους μήνες. Έτσι λοιπόν αποτελει ακόμα μία περίπτωση ανθρώπου που δεν μας έπεισε στην Ελλάδα για τα προσόντα του και πλέον διαπρέπει μακριά από αυτήν.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει μεταξύ άλλων προπονητής της εθνικής Αυστραλίας και της Σέλτικ.

BREAKING: Ange Postecoglou has been named the Barclays Premier League Manager of the Month for September 👔🏆

Back-to-back awards for the Tottenham boss 👏 pic.twitter.com/JJCz1egVJP

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 13, 2023