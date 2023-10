Με τον Λυκούργο και την αναμόρφωση της Αρχαίας Σπάρτης συνέκρινε ο Έλον Μασκ τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Συγκεκριμένα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ μοιράστηκε μια ιστορία για τον Λυκούργο, το νομοθέτη της αρχαίας Σπάρτης, που καθιέρωσε τον στρατιωτικό προσανατολισμό της σπαρτιατικής κοινωνίας.

Αυτή η αρχαία ιστορία επικεντρώνεται στην εξαιρετική ικανότητα του Λυκούργου να καλλιεργεί τη συγχώρεση και να ξεπερνά την επιθυμία για εκδίκηση, διδάσκοντας ένα πολύτιμο μάθημα δύναμης και ανθεκτικότητας.

«Σχετικά με τον Λυκούργο, ιδρυτή της Σπάρτης.

Η κομβική στιγμή στη δημιουργία της Σπάρτης ήρθε όταν ο Λυκούργος πρότεινε ριζοσπαστικούς νόμους που θα μεταμόρφωναν το κράτος σε μία από τις μεγαλύτερες πολεμικές μηχανές στην Ιστορία.

Ένα μέλος της συνέλευσης προσβλήθηκε τόσο πολύ που χτύπησε τον Λυκούργο στο μάτι. Ο Λυκούργος θα μπορούσε άνετα να τον σκοτώσει και όλοι το ήξεραν.

Αντίθετα, στάθηκε εκεί με το μάτι του κατεστραμμένο και κάλεσε αυτόν τον άντρα στο σπίτι του για δείπνο, πείθοντας τελικά τον άντρα να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του.

Μόλις τέθηκαν σε ισχύ οι νόμοι, ο Λυκούργος έφυγε για το ναό, λέγοντας ότι οι νόμοι δεν μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι να επιστρέψει. Τότε ο Λυκούργος πέθανε από ασιτία που επέβαλε στον εαυτό του.

BAMF (Bad a** mother f*****). Το μάθημα εδώ είναι ότι η εκδίκηση είναι για τους αδύναμους».

