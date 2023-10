Συναγερμός έχει σημάνει στην Κένυα μετά τη «μυστηριώδη» παράλυση που εμφάνισαν 95 μαθήτριες ενός σχολείου θηλέων.

Κάποιες μαθήτριες είναι δεμένες σε κρεβάτι και έχουν σπασμούς.

Something weird is happening in Kenya 🇰🇪

Mysterious disease sends 95 schoolgirls to the hospital in western Kenya.

Eregi Girls High School shut down due to an enigmatic illness that paralyzes legs.

👀 pic.twitter.com/j4PljEmfiN

— Epstein’s Sheet. 🧻 (@meantweeting1) October 4, 2023