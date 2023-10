Σοκ προκαλεί βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και δείχνει τη στιγμή που ένας ταλαντούχος ποιητής μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μπροστά στη φίλη του – η οποία προσπάθησε απεγνωσμένα να ζητήσει βοήθεια μετά την οδυνηρή επίθεση στο Μπρούκλιν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την New York Post, ο Ryan Carson και η φίλη του φαίνονται να κάθονται σε ένα παγκάκι σε μια στάση λεωφορείου στο Bedford-Stuyvesant, επιστρέφοντας στο σπίτι τους από έναν γάμο στο Long Island λίγο πριν από τις 4 π.μ. τη Δευτέρα, σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Φορώντας ένα γκρι κοστούμι, ο Carson και η νεαρή γυναίκα, ντυμένη με ένα μπλε, αμάνικο φόρεμα, σηκώνονται και αρχίζουν να περπατούν στο τετράγωνο, προς την ίδια κατεύθυνση με έναν άνδρα με σκουρόχρωμη μπλούζα που μόλις είχε περάσει μπροστά από το ζευγάρι στη στάση του λεωφορείου B38, με την κουκούλα του πάνω από το κεφάλι του και τα χέρια του στις τσέπες.

Λίγα μέτρα μπροστά τους, ο άγνωστος αρχίζει να κλωτσάει τα πατίνια που είναι σταθμευμένα κοντά στο πεζοδρόμιο χωρίς προφανή λόγο. Ξαφνικά, ο άγνωστος άνδρας γυρίζει προς τον Carson και βροντοφωνάζει: «Τι στο διάολο κοιτάς;».

Ο ποιητής απάντησε ότι δεν κοιτούσε τίποτα και μπήκε τότε ανάμεσα στη φίλη του και τον εξαγριωμένο άγνωστο, ο οποίος άρχισε να πλησιάζει το ζευγάρι. «Θα σε σκοτώσω!» απειλεί ο μανιακός, ενώ η Κάρσον τον παρακαλάει να «ηρεμήσει! Χαλαρώστε!» και κρατάει ψηλά το χέρι του.

Όμως ο δράστης άρχισε να περπατά γρήγορα προς τον Carson, τραβώντας ένα μαχαίρι, ενώ η φίλη του θύματος -που τρέχει από πίσω τους- ακούγεται να φωνάζει μανιωδώς «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!». Καθώς τρέχει, ο Κάρσον πέφτει πάνω στο παγκάκι στο οποίο καθόταν νωρίτερα το ζευγάρι.

Κατόπιν τούτου, ο δράστης αρπάζει το μπουφάν του και τον ρίχνει στο έδαφος, μαχαιρώνοντάς τον άγρια πολλές φορές στο στήθος. Στη συνέχεια απομακρύνεται καθώς ο Carson βρίσκεται κουλουριασμένος στο έδαφος, πριν επιστρέψει και πλησιάσει την τρομοκρατημένη γυναίκα, η οποία σηκώνει το χέρι της για να τον σταματήσει.

Ο άγνωστος άνδρας την φτύνει – ενώ κρατάει ακόμα το μαχαίρι – και στην συνέχεια κλωτσά θανάσιμα το τραυματισμένο σώμα του Carson και απομακρύνεται.

