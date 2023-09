Είναι το επάγγελμα με τη μεγαλύτερη αίγλη και δίκαια. Οι γιατροί κρατούν στα χέρια τους τη ζωή ή το θάνατο των ασθενών τους, είναι οι μικροί Θεοί αυτού του κόσμου, για τους οποίους όλοι ξεχνούν ότι στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι σαν όλους τους άλλους.

Σήμερα, και ιδιαίτερα μετά την πανδημία της Covid 19, που δοκίμασε τα όρια της ιατρικής κοινότητας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πληθυσμιακή ομάδα, ήρθαν στο φως και τα δικά τους προβλήματα. Τα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών στις τάξεις τους, οι χρόνιοι εθισμοί τους, η πάλη με την κατάθλιψη και άλλα πολλά. Μια γιατρός μιλά για όλα αυτά χωρίς φίλτρα και επιτέλους καμία ντροπή.

Η Κάρι Κάνινγκχαμ πήρε μια βαθιά ανάσα από τη μύτη και την έβγαλε αργά από το στόμα, αφηγείται στον Guardian. Κοίταξε το ακροατήριο και η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκε όταν είδε ότι ήταν γεμάτο με περίπου 2.000 συναδέλφους της, χειρουργούς, που είχαν συγκεντρωθεί για την ετήσια συνάντηση της Association of Academic Surgery, μια υψηλού κύρους συνάντηση ειδικών από τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

Η Κάνινγχαμ, πρόεδρος του οργανισμού, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό που επρόκειτο να τους αποκαλύψει θα μπορούσε να τις κοστίσει τις προαγωγές της, τους ασθενείς της και το επαγγελματικό της κύρος. Πήρε μια ακόμα βαθιά ανάσα.

«Ήμουν η κορυφαία έφηβη τενίστρια στις ΗΠΑ. Σήμερα είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια χειρουργικής στο Χάρβαρντ», ήταν η εναρκτήρια πρόταση της. «Είμαι όμως και άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που παλεύει με την κατάθλιψη, το άγχος και τώρα με τη διαταραχή χρήσης ουσιών», συνέχισε, κάνοντας την αίθουσα να σιωπήσει αυτοστιγμεί

Η Κάνινγκχαμ γνώριζε από πρώτο χέρι ότι και πολλοί άλλοι ανάμεσα τους πάλευαν με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Οι γιατροί έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα στη χώρα. Περίπου 300 με 400 γιατροί γίνονται αυτόχειρες κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, ένας αριθμός που ισοδυναμεί με μία ολόκληρη τάξη αποφοίτων της ιατρικής σχολής.

Οι χειρουργοί, μάλιστα, έχουν από τα υψηλότερα γνωστά ποσοστά αυτοκτονιών μεταξύ των γιατρών. Από τις 697 αυτοκτονίες γιατρών που αναφέρθηκαν στο εθνικό σύστημα αναφοράς βίαιων θανάτων του CDC μεταξύ 2003 και 2017, οι 71 ήταν χειρουργοί. Φυσικά, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, αφού είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που δεν έχουν καταγραφεί.

Για πάρα πολλά χρόνια, στο νευραλγικής σημασίας για την ανθρώπινη ζωή επάγγελμα της χειρουργικής, ουδείς μιλούσε δημοσίως για την ψυχική καταπόνηση που υφίστανται τα μέλη του. Μεταξύ των χειρουργών ισχύει ομερτά (ο νόμος της σιωπής) όσον αφορά τον τον προσωπικό τους πόνο. Έχουν τη φήμη ότι είναι στωικοί, αποφασισμένοι και με κίνητρο.

Καθόλη τη διάρκεια της εξαντλητικής εκπαίδευσης τους, άλλωστε, μαθαίνουν να αποστασιοποιούνται από τα σήματα, που τους στέλνει το σώμα τους ότι πρέπει να ξεκουραστούν, να φάνε ή να ουρήσουν. Οι ανάγκες των ασθενών τους είναι πάντα προτεραιότητα και αυτό είναι που ξεχωρίζει τους καλύτερους χειρουργούς μεταξύ των υπολοίπων. Αυτή η προσέγγιση όμως μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία ενός χειρουργού.

Η Κάνινγκχαμ έχασε ήδη μια φίλο της γιατρό που αυτοκτόνησε. Αυτή είναι η στιγμή που αποφάσισε ότι, αν δουλειά της είναι να σώζει ζωές, τότε θα ξεκινούσε να διορθώσει τη δική της και να βοηθήσει τους συναδέλφους της να αντιμετωπίσουν κι εκείνοι τους δαίμονες τους. Και κάπως έτσι ξεκίνησε να τους λέει την ιστορία της.

Όταν η Κάνινγκχαμ ήταν 7 ετών ο πατέρας της έβαλε μια ρακέτα του τένις στα χέρια της. Σύντομα αποδείχτηκε ότι ήταν φυσικό ταλέντο και άρχισε να διαγωνίζεται σε διεθνή τουρνουά. Στα 12 της είχε ήδη τον δικό της διατροφολόγο και ψυχολόγο. Προπονούνταν πολύ σκληρά και όλοι δήλωναν εντυπωσιασμένοι από την τελειομανία της.

Το 1987 στα 16 της χρόνια το περιοδικό Time την αναγόρευσε στην νούμερο ένα έφηβη τενίστρια της χρονιάς και τον επόμενο έτος έκανε το ντεμπούτο της ως επαγγελματίας παίκτρια. Εκείνη την περίοδο ο ψυχολόγος που την παρακολουθούσε, της έμαθε πως να μην επιτρέπει στις αντιπάλους της να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα της. «Μην τους αφήσεις ποτέ να ξέρουν ότι αγωνίζεσαι», ήταν το μάντρα που έπρεπε να λέει να καθημερινά στον εαυτό της.

US surgeons are killing themselves at an alarming rate. One decided to speak out https://t.co/VPuyZx32xv

— The Guardian (@guardian) September 26, 2023