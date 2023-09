Σοκάρει η άγρια δολοφονία του 43χρονου Mehmet Koray Alpergin, στην Αγγλία. Ο πασίγνωστος Τούρκος DJ βρήκε φρικτό θάνατο, αφού απήχθη και βασανίστηκε από μία ομάδα έξι ατόμων ενώ επέστρεφε σπίτι του. Σαν από θαύμα γλίτωσε η 34χρονη φίλη του.

Το αποτρόπαιο έγκλημα έλαβε χώρα τον περασμένο Οκτώβριο στο Λονδίνο από «σαδιστές κακοποιούς». Ο Mehmet Koray Alpergin και η Gozde Dalbudak, καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους από ένα ιταλικό εστιατόριο στο Μέιφερ, απήχθησαν από έξι άνδρες κοντά στο γήπεδο της Τότεναμ.

Οι δράστες κατά πάσα πιθανότητα είχαν εγκαταστήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο του DJ.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε σε ένα άδειο μπαρ. Εκεί, η 34χρονη υπό την απειλή μαχαιριού οδηγήθηκε στην τουαλέτα, όπου και βρέθηκε κλειδωμένη ύστερα από δύο ημέρες ενώ ο σύντροφός της βασανίστηκε μέχρι θανάτου.

Το γυμνό άψυχο σώμα του εντοπίστηκε πεταμένο στο δάσος από έναν άντρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο Alpergin έφερε 94 τραύματα, αλλεπάλληλα χτυπήματα με ρόπαλο και μαχαιριές στα πόδια ενώ είχε και εγκαύματα, καθώς του είχαν ρίξει βραστό νερό. Eπίσης, ακρωτηριάστηκε και βιάστηκε.

Οι δράστες, που κατηγορούνται για φόνο, απαγωγή, ψευδή φυλάκιση και διαστρέβλωση της δικαιοσύνης, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή ή συμμετοχή στην δολοφονία του 43χρονου, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του τουρκόφωνου ραδιοφωνικού σταθμού Bizim FM με έδρα το Λονδίνο.

Ο ίδιος τις τελευταίες ημέρες φαινόταν ανήσυχος ενώ φέρεται να είχε χρέη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 40.000 δολαρίων μόνο για το αυτοκίνητό του.

«Πριν από τον θάνατό του έδειχνε ανήσυχος και ήταν έξαλλος. Όχι ευτυχισμένος, όπως συνήθιζε», άκουσαν οι ένορκοι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

