Επίσκεψη κινεζικής αντιπροσωπείας αποτελούμενης από 60 εκπροσώπους, πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις και κοσμήτορες από 23 κινεζικά πανεπιστήμια πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΠΑ την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου.

Την αντιπροσωπεία καλωσόρισε ο πρύτανης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος και οι αντιπρυτάνεις καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου και αναπλ. καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης.

Στην συνάντηση εργασίας συμμετείχαν, επίσης, ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών καθηγητής Ιωάννης Εμμανουήλ, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης, ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας και η ομότιμη Καθηγήτρια, επίσης, της Φιλοσοφικής Σχολής, και υπεύθυνη του πρώτου ξενόγλωσσου, αγγλόφωνου, προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του ΕΚΠΑ, που έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Κίνα, Ελένη Καραμαλέγκου.

Ο πρύτανης, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, υποδεχόμενος την αντιπροσωπεία αναφέρθηκε στην ιστορία του ΕΚΠΑ, στα προγράμματα σπουδών του, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, καθώς και στα αγγλόφωνα, στα Κέντρα Αριστείας του Ιδρύματος, στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, που επίσης προσελκύει το ενδιαφέρον των Κινέζων.

Αναφέρθηκε, ακόμα, στις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας του ΕΚΠΑ γενικότερα, αλλά και ειδικότερα με την Κίνα και με κινέζικα πανεπιστήμια, καθώς και στην διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας που πραγματοποιείται στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ.

Ακολούθως η αντιπρύτανης καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου αναφέρθηκε ειδικότερα στις διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας του ΕΚΠΑ και στις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με κινεζικά πανεπιστήμια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες και εκπρόσωποι από τα εξής Κινεζικά Ιδρύματα: Chinese service center for scholarly exchange, Peking University, Peking University Health Science Center, Tsinghua University, Nankai University, Fudan University, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, University of Science and Technology of China, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing Forestry University, Beijing University of Agriculture, Beijing Dance Academy, Dalian Maritime University, University of International Business and Economics, Guizhou University, Hunan University, Sichuan University, Yunnan University, Nanjing University of the Arts, Central Academy of Fine Arts, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Capital Medical University, Zhejiang Normal University, Beijing Institute of Technology.

Η κινεζική αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το ΕΚΠΑ στο πλαίσιο σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ ελληνικών και κινεζικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ενίσχυσης συνεργειών με επίκεντρο τη δημιουργία κοινών/διπλών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσέγγιση αυτή καταλυτική είναι η δράση του Study in Greece (SiG) και του China Service Center for Scholarly Exchange (CSCSE).