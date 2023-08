Σοκαριστικό βίντεο βγήκε στο φως της δημοσιότητας από μια άγρια συμπλοκή που συνέβη το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Νιουκάστλ της Αγγλίας.

Σε αυτό μάλιστα ενεπλάκη ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας, Τζαμάλ Λασέλς μαζί με τον αδερφό του, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι άνθρωποι με τους οποίους έγινε ο άγριος καυγάς, αποτελούσαν συμμορία.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λασέλς με τον αδερφό του και ένα φίλο του βγήκαν μια βραδινή βόλτα σε κεντρικό μπαρ της πόλης. Όταν φεύγανε ένας άνδρας έριξε αγκωνιά στον μικρό αδερφό του αρχηγού της Νιουκάστλ, ο Λασέλς απάντησε σπρώχνοντας τον και εκεί ξεκίνησε ο χαμός.

Υποστηρίζεται πως ένα γυάλινο μπουκάλι πέτυχε τον Λασέλς στο κεφάλι, ενώ ακολούθησαν άλλοι 6-8 άνδρες οι οποίοι γρονθοκοπούσαν τον 29χρονο συνεχόμενα.

Μάλιστα το σοκαριστικό στην όλη υπόθεση είναι το γεγονός πως λίγο αργότερα, απείλησαν τους τρεις άνδρες ότι θα τους πυροβολήσουν.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, το οποίο είχε τον σοβαρό τραυματισμό τόσο του αδερφού του παίκτη της Νιουκάστλ, όσο και του φίλου τους.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να διακρίνετε τον ξυλοδαρμό έξω από το μαγαζί, με τον Λασέλς να είναι αυτός με το μαύρο μπλουζάκι και το πράσινο γιλέκο.

Jamal Lascelles was in a fight Sunday evening…

The Newcastle defender is video’d in this wearing a black T-shirt and green gilet. pic.twitter.com/6t7s9oYRZ1

— george (@StokeyyG2) August 28, 2023