Ο τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον, γνωστός ως ο βασιλιάς της ποπ, είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από διάφορα άτομα.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι 40χρονοι σήμερα, Γουέιντ Ρόμπσον και ο Τζέιμς Σάφετσακ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποιούσε για χρόνια όταν ήταν παιδιά.

Σύμφωνα με το Εφετείο της Καλιφόρνιας, οι αγωγές των δύο μπορούν να προχωρήσουν σε δίκη με ενόρκους και η οι εταιρείες του Τζάκσον μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την υποτιθέμενη κακή συμπεριφορά του.

«Οι ενάγοντες είχαν κάθε δικαίωμα να περιμένουν από τους εναγόμενους να τους προστατεύσουν από τον απολύτως προβλέψιμο κίνδυνο να μείνουν μόνοι με τον Τζάκσον», έγραψαν οι δικαστές.

Οι δύο άνδρες, ο Γουέιντ Ρόμπσον και ο Τζέιμς Σάφετσακ, παρουσιάστηκαν το 2019 στη σειρά ντοκιμαντέρ του HBO Leaving Neverland που περιέγραφε λεπτομερώς τους ισχυρισμούς τους εναντίον του Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009.

Michael Jackson Accusers Wade Robson and James Safechuck Will Go to Trial Over Abuse Allegations https://t.co/wH6M8cqk6k

— People (@people) August 18, 2023