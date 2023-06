Απίστευτο και εξοργιστικό. Οι παίκτριες της Σουηδίας έπρεπε να «δείξουν τα γεννητικά τους όργανα στον γιατρό» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2011 για να αποδείξουν ότι ήταν γυναίκες, αποκάλυψε η Νίλα Φίσερ.

Η διάσημη σέντερ μπακ, που έπαιξε για τη Σουηδία 194 φορές, περιγράφει στο νέο της βιβλίο με τίτλο «I Didn’t Say Half Of It» (Δεν Έχω Πει Ούτε Τα Μισα) την όλη διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε από μια γυναίκα φυσιοθεραπεύτρια για λογαριασμό του γιατρού, ως «ταπεινωτική», γράφει ο Guardian.

Τα τεστ φύλου έγιναν στο πλαίσιο του τουρνουά του 2011 στη Γερμανία μετά από διαμαρτυρίες από τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική και τη Γκάνα σχετικά με τους ισχυρισμούς εκείνων των ημερών ότι η ομάδα της Ισημερινής Γουινέας περιλάμβανε άνδρες.

«Μας είπαν ότι δεν πρέπει να ξυριστούμε «εκεί κάτω» τις επόμενες μέρες και ότι θα δείξουμε τα γενετικά μας στοιχεία για τον γιατρό», γράφει ο Φίσερ. «Κανείς δεν καταλαβαίνει το θέμα του ξυρίσματος, αλλά κάνουμε ό,τι μας λένε και σκεφτόμαστε «πώς φτάσαμε σε αυτό;» Γιατί αναγκαζόμαστε να το κάνουμε αυτό τώρα, πρέπει να υπάρχουν άλλοι τρόποι για να το κάνουμε. Μήπως να αρνηθούμε;

«Ταυτόχρονα κανείς δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ευκαιρία να παίξει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Απλώς πρέπει να κάνουμε κι αυτή τη σκατένια κίνηση, άσχετα πόσο άρρωστη και ταπεινωτική είναι».

Σε συνέντευξή της στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, η Φίσερ παρουσίασε τη διαδικασία με περισσότερες λεπτομέρειες. «Καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω και γρήγορα κατεβάζω το παντελόνι της προπόνησης και τα εσώρουχά μου ταυτόχρονα», είπε χαρακτηριστικά. «Η φυσιοθεραπεύτρια κουνάει καταφατικά το κεφάλι και λέει «ναι» και μετά κοιτάζει τον γιατρό που στέκεται με την πλάτη του στην πόρτα. Σημειώνει κάτι και προχωρά στο διάδρομο για να χτυπήσει τη διπλανή πόρτα», συνέχισε.

