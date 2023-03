Η ταινία που σημάδεψε την καριέρα της

Με το «Βασικό Ένστικτο» να αποτελεί την ταινία που εκτόξευσε την καριέρα της, η Σάρον Στόουν προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις οικονομικές απολαβές της συγκριτικά με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Ντάγκλας.

«Έβγαλα πολύ λιγότερα από τον Μάικλ Ντάγκλας. Επειδή εκείνος ήταν ένα πολύ μεγάλο αστέρι και εγώ σχετικά άγνωστη. Μην το ξεχνάτε», σημείωσε η Σάρον Στόουν.

Η αμοιβή του Μάικλ Ντάγκλας, όπως αποκάλυψε η Σάρον Στόουν, ήταν 14 εκατομμύρια δολάρια, με την ίδια να κερδίζει 500.000 δολάρια για τον ρόλο της στο «Βασικό Ένστικτο».

Η ταινία που σημάδεψε τη δεκαετία του 1990 κατάφερε να συγκεντρώσει 352,9 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

«Θα έπρεπε να σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο για το τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες», σημείωσε χαρακτηριστικά. Και παρά τις αποκαλύψεις για όσα γίνονταν στην εποχή της, σημείωσε πως τα πράγματα στο Χόλιγουντ έχουν αλλάξει πολύ.

Ήταν στη σκηνή των βραβείων Muse Awards της NY Women In Film & TV που μίλησε για την αμοιβή της στην ταινία που σημάδεψε όχι μόνο την καριέρα αλλά και την προσωπική της ζωή.

Το «Βασικό Ένστικτο» και η επιμέλεια

Ήταν πριν από λίγες ημέρες που η Σάρον Στόουν είχε μιλήσει για τις συνέπειες της ταινίας που σημάδεψε το 1992. Μιλώντας μάλιστα και για την απώλεια της επιμέλειας του γιου της.

«Όταν ο δικαστής ρώτησε το παιδί μου: Ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σκηνές σεξ; Ήταν ένα είδος κακοποίησης. Έκριναν τι είδους γονέας είμαι επειδή έκανα αυτή την ταινία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο επεισόδιο του podcast «Table for Two with Bruce Bozzi».

«Οι άνθρωποι κυκλοφορούν χωρίς ρούχα πολύ συχνά στην τηλεόραση. Εσείς είδατε εμένα γυμνή ίσως ένα δέκατο έκτο του δευτερολέπτου και έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου», συμπλήρωσε.

Λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά της η Σάρον Στόουν κόσμησε το εξώφυλλο του περιοδικού «ELLE» Ισπανίας. «Είμαι ευτυχισμένη που μεγαλώνω και νιώθω φανταστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της. Το 2001 υπέστη εγκεφαλικό το οποίο ήταν «η αρχή μιας νέας ζωής» όπως αποκάλυψε.

Σημειώνεται πως η η ηθοποιός βραβεύτηκε για το σύνολο της καριέρας της στην 43η τελετή των βραβείων NYWIFT μαζί με τις συναδέλφους της Φρίντα Πίντο, Λόρεν Ρίντλοφ και Σάντρα Λι.