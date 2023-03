Με τη μητέρα της τα έβαλε για ακόμα μια φορά η Μπρουκ Σιλντς. Με αφορμή το ντοκιμαντέρ για την ταινία «Pretty Baby», στην οποία υποδύθηκε σε ηλικία μόλις 11 ετών μια νεαρή εργάτρια του σεξ, η 57χρονη ηθοποιός άφησε αιχμές για την Τέρι Σιλντς και έριξε τα «βέλη» της που την άφηνε να γυρίζει πορνογραφικές σκηνές, ενώ ήταν ακόμα παιδί.

Στην ταινία που κυκλοφόρησε το 1978 η Μπρουκ Σιλντς εμφανίζεται γυμνή σε κάποιες σκηνές, ενώ σε άλλη φιλά στο στόμα, τον 27χρονο τότε ηθοποιό Κιθ Καραντάιν.

Η Σιλντς, είπε πως μέχρι και τώρα δεν έχει καταλάβει πώς η μητέρα της την άφησε να γυρίσει τις τολμηρές σκηνές. Μάλιστα, τόνισε ότι οι κόρες της, η 19χρονη Ρόουαν και η 16χρονη Γκρίερ αρνούνται να δουν τη συγκεκριμένη ταινία.

Σε ένα απόσπασμα από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ, η Ρόουαν λέει: «Είναι παιδική πορνογραφία. Θα μας άφηνες να το κάνουμε αυτό στην ηλικία των 11 ετών;». Η Μπρουκ Σιλντς τότε απαντά: «Όχι».

Η ίδια μιλώντας στο περιοδικό The Sunday Times, εξήγησε: «Αυτό ήταν δύσκολο για μένα, το να προσπαθήσω να δικαιολογήσω τη μαμά μου σε αυτούς, αλλά όταν με ρώτησαν, σκέφτηκα, »Ω Θεέ μου, πρέπει να το παραδεχτώ αυτό». Αλλά δεν ξέρω γιατί πίστευε ότι ήταν εντάξει».

Brooke Shields’ kids never want to see one of her films as it’s ‘child pornography’ https://t.co/3rxwRgBL3c #news #topstories #popculture

— Berkley Bear (@BerkleyBearNews) March 27, 2023