Νεκρή στα 40

Η παρουσιάστρια της βρετανικής τηλεόρασης των 90s με το φλογερό πνεύμα της και τη διαχρονική διάθεση για φλερτ, που την έκανε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεύτερη σε φήμη μετά την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία φέρεται να της είπε κάποτε: «Μου αρέσει όταν είσαι στην πρώτη σελίδα των tabloids γιατί αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω ρεπό».

Έντονα ταλαντούχα, αστεία αλλά νεκρή στην ηλικία των 40. H καταδικασμένη ζωή ενός icon της δεκαετίας του ’90 γίνεται ντοκιμαντέρ για το Chanel 4.

Έχοντας δηλώσει κάποτε «Δεν μπορώ να με φανταστώ να βγαίνω ποτέ με κάποιον που δεν θα μπορούσε να γεμίσει ένα στάδιο» καλλιεργούσε την ιδιοσυγκρασιακή προσωπικότητά της κυριαρχώντας στις εμβληματικές εκπομπές The Tube και The Big Breakfast, ενώ οι υψηλού προφίλ σχέσεις της με τους μεγαλύτερους ροκ σταρ της εποχής έστελναν τα tabloids σε έναν παροξυσμό — κάθε της κίνηση ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Εκμεταλλεύτηκε αυτήν την προσοχή μέσω της δικής της μάρκας εσωρούχων, αρωμάτων και βιβλίων. Ένα από αυτά είχε τίτλο «Ροκ σταρ στα Εσώρουχά τους», συνοψίζοντας απόλυτα το τολμηρό ταμπεραμέντο για το οποίο ήταν τόσο αγαπημένη.

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ

Τόλμη, γοητεία και αστερόσκονη

Από το να ρωτήσει την Κάιλι Μινόγκ «Είναι αλήθεια ότι είχες σχέση με τον Prince;» μέχρι να πείσει τον frontman των Police, τον θρυλικό Στινγκ, να κατεβάσει τα παντελόνια του ζωντανά στον αέρα, χρειαζόταν ο τσαμπουκάς της –το έκανε να μοιάζει εύκολο αλλά δεν ήταν.

Η Πόλα Γέιτς, όμως, παρά το φλογερό προφίλ της δοκιμάστηκε πολύ στη ζωή της, η οποία περιλάμβανε ένα διαζύγιο με τον εθνικό θησαυρό της μουσικής, Μπομπ Γκέλντοφ, μια ερωτική σχέση με τον τραγουδιστή των INXS, Μάικλ Χάτσενς, που ήταν γεμάτη ναρκωτικά, και έναν πρόωρο θάνατο το 2000 λόγω τυχαίας υπερδοσολογίας ηρωίνης στα 10α γενέθλια της κόρης της Πίξι — η κληρονομιά της Γέιτς έχει θρηνηθεί από πολλούς.

Η απίστευτη ιστορία της αποκαλύφθηκε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη, από το Channel 4, με τον τίτλο «Πόλα», μέσα από συνεντεύξεις που δεν είχαν δει ποτέ πριν το φως της τηλεόρασης.

Ο παραγωγός του προγράμματος, Σάμιντερ Ναχάλ, αποκάλεσε την Γέιτς «ανεμοστρόβιλο πνεύματος, ζωντάνιας και χαρίσματος». Πρόσθεσε: «Κοιτώντας όσα πέτυχε, είναι ξεκάθαρο ότι κανείς δεν την είχε ποτέ στο μυαλό του απλά ως μια τηλεπαρουσιάστρια».

Η μίνι σειρά φωτίζει πρόσωπα του στενού κύκλου της, όπως o πρώην τραγουδιστής των Take That, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η διάσημη κομμώτρια Νίκι Κλαρκ και η καλύτερη φίλη της και δημοσιογράφος Μπελίντα Μπρούιν, που όλοι τους προσφέρουν μια εικόνα για τη ζωή της.

Μια ταραγμένη παιδική ηλικία

Η Γέιτς γεννήθηκε το 1959 σε ένα μικρό χωριό στη Βόρεια Ουαλία που ονομάζεται Colwyn Bay. Οι γονείς της, το πανέξυπνο showgirl του 1960, η μητέρα της, Ιλέιν Σμιθ, και ο πατέρα της, πρώην παρουσιαστής του θρησκευτικού σόου, «Stars On Sunday», ο Τζες Γέιτς, είχαν έναν ταραγμένο γάμο. Ο πατέρας της είχε άρνηση να τον τερματίσει — παρά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια του ενός για τον άλλο.

Στην αυτοβιογραφία της, η Γέιτς περιέγραψε μια ταραχώδη παιδική ζωή με εγκατάλειψη. «Συνήθιζα να πηγαίνω για ύπνο χωρίς να ξέρω αν θα ήταν ακόμα εκεί το πρωί… ήμουν ξαπλωμένη έξω από την τουαλέτα αν η μητέρα μου πήγαινε στην τουαλέτα», έγραψε. Τελικά οι γονείς της χώρισαν, με τον πατέρα της να μετακομίζει στο Ληντς και τη μητέρα της να μετακομίζει στο Λονδίνο.

Αφού ενεπλάκη σε σκάνδαλο με την 16χρονη ερωμένη του, ο πατέρας της αποβλήθηκε από τη βιομηχανία και έγινε βάρος στην Γέιτς. Μανιοκαταθλιπτικός, κλεινόταν σε ένα πορτοκαλί δωμάτιο και έπαιζε μουσική.

«Η φαντασία είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσα από την αλήθεια»

Η Γέιτς αργότερα είπε ότι η παραμέληση σήμαινε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών, δεν ήταν αρκετά εκπαιδευμένη μέχρι τα πέντε της, είχε μια διατροφική διαταραχή στα οκτώ της και πειραματίστηκε με ηρωίνη στα δώδεκά της. Η μητέρα της αμφισβήτησε αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας: «Η φαντασία είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσα από την αλήθεια».

Σε μια περίεργη τροπή των γεγονότων, το 1998 η Γέιτς ανακάλυψε ότι ο Χιούι Γκριν – ένας μισητός και επαγγελματικός αντίπαλος του πατέρα της – ήταν στην πραγματικότητα ο μπαμπάς της. Αυτό συνέβη αφού ο Νόελ Μπόθαμ, πρώην δημοσιογράφος, φίλος και συν-πότης του Γκριν αποκάλυψε ότι μία από τις πιο διάσημες διασημότητες της Βρετανίας ήταν στην πραγματικότητα το παιδί του Γκριν πλέκοντάς της παράλληλα σε ένα εγκώμιο.

Ακολουθώντας ένα πανεθνικό «ποια να είναι άραγε;», η News of the World (που εκείνη την εποχή ήταν η εφημερίδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της Βρετανίας), ισχυρίστηκε ότι ήταν η Γέιτς. Η σοκαρισμένη παρουσιάστρια έκανε ένα τεστ DNA, αλλά τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς.

Πρώιμη σταδιοδρομία

Η πρώτη δουλειά της Γέιτς ήταν στη μουσική εφημερίδα The Record Mirror, όπου έγραψε μια στήλη με τίτλο «Natural Blonde». Πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 1980 ως συμπαρουσιάστρια του The Tube μαζί με τον Τζουλς Χόλαντ. Η εκπομπή του Channel 4 φώτιζε τις πρωτοεμφανιζόμενες μπάντες του ‘80 και ήταν ένα σημαντικό μέσο για τους καλλιτέχνες. Για παράδειγμα, οι The Proclaimers ισχυρίστηκαν ότι η εκτέλεση του Letter from America στην εκπομπή ήταν καθοριστική για αυτούς εξασφαλίζοντας την πρώτη τους επιτυχία στο top 10 UK.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κυκλοφόρησε επίσης μια έκδοση του επιτυχημένου τραγουδιού της Νάνσι Σινάτρα, These Boots Are Made For Walkin’, το 1982, εμφανίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ για το ποπ συγκρότημα Bananarama το 1987, και έγραψε δύο βιβλία για τη μητρότητα. Παράλληλα σηκωνόταν στις 5 το πρωί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην καριέρα της, την οποία συνδύαζε με την παραδοσιακή οικογενειακή ζωή με τον σύζυγό της, τον frontman των Boomtown Rats, τον Μπομπ Γκέλντοφ.

Ο ρόλος της ζωής ήταν αναμφισβήτητα η παρουσία της στην εκπομπή The Big Breakfast, το οποίο είχε παραγωγό τον Γκέλντοφ. Έγινε γνωστή για τις συνεντεύξεις της «στο κρεβάτι», όπου έπαιρνε συνέντευξη από τα μεγαλύτερα αστέρια της εποχής σε ένα κρεβάτι. Το περιβόητο γιγάντιο ροζ, χνουδωτό κρεβάτι αποτέλεσε τον στόχο ενός εκ των μεγάλων σκανδάλων της στα ταμπλόιντ – περισσότερα γι’ αυτό αργότερα.

Τα χρόνια με τον Γκέλντοφ

Στα 16 της, η Γέιτς παράτησε το σχολείο και μετακόμισε στο Λονδίνο. Έγινε μόνιμο μέλος στην πανκ σκηνή της πόλης, όπου δύο χρόνια αργότερα, σε ηλικία 18 ετών, γνώρισε τον Γκέλντοφ. Το ζευγάρι έγινε αχώριστο, βουτηγμένο μέσα στα πάρτι, με την Γέιτς να συμμετέχει σε περιοδεία των Boomtown Rats πριν ξεκινήσει μια σχέση με τον Γκέλντοφ.

Λόγω της βίαιης απουσίας της μητέρας του Γκέλντοφ, η οποία είχε φύγει από την οικογένεια όταν ήταν επτά ετών, ο μουσικός ήταν αρχικά εναντίον της δέσμευσης – ακόμα και μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης τους, Φίφι. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, η Γέιτς άφηνε σημειώματα παντού, γύρω στο σπίτι τους, με την υπογραφή «Πόλα Γκέλντοφ».

Το 1986 παντρεύτηκαν στη Μικρή Εκκλησία της Δύσης στο Λας Βέγκας, δέκα χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία. Η ένωσή τους ευλογήθηκε αργότερα στην εκκλησία του Κεντ, κοντά στο σπίτι τους το Σαββατοκύριακο, στο Ντέιβινγκτον Πρίορι. Ο γάμος έγινε έναν χρόνο μετά τη θρυλική συναυλία του Γκέλντοφ με το Live Aid, έτσι το ζευγάρι έγινε «σούπερ hot» και απέκτησε δύο ακόμη κόρες – τις Πίτσι και Πίξι.

Αλλά τα πράγματα γρήγορα άλλαξαν. «Ήταν αποφασισμένη να φύγει. Ήταν απελπιστικά δυστυχισμένη. Δεν μπορούσε απλά να αφήσει το Μπομπ, ήταν τόσο λυπηρό που δεν μπορούσε απλά να φύγει με τη δική της θέληση» ισχυρίζεται ο πρώην δημόσιος υπάλληλος και στενός φίλος της Γέιτς, ο Γκέρι Αγκάρ Φενέλ, για τα τελευταία τους χρόνια.

«Τον καιρό μετά το Live Aid, ο Μπομπ δεν έκανε τίποτα στην πραγματικότητα, δεν υπήρχαν χρήματα, ήταν ένας άνθρωπος που είχε χάσει τον ενθουσιασμό του, ο Μπομπ είχε εξαφανιστεί» συνέχισε. «Για να φύγει, χρειαζόταν κάτι μεγαλύτερο και καλύτερο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Λίαμ Γκάλαχερ ήταν οι άντρες της στιγμής. Χρειαζόταν αυτόν τον τύπο προσωπικότητας».

Εγκαταλείποντας τον Γκέλντοφ

«Δε νομίζω ότι ήθελε να βρεθεί σε κάτι τόσο σοβαρό — ή να έρθει αντιμέτωπη με τον Μπομπ Γκέλντοφ. Ποιος θα ήθελε να κατηγορηθεί άλλωστε ότι η Πόλα άφησε τον Άγιο Μπομπ;»

Κατά τη διάρκεια της 20χρονης σχέσης τους, είχε μια σχέση με τον Αμερικανό τραγουδιστήΤέρενς Τρεντ ντ’ Άρμπι, τον οποίο ο Γκέλντοφ αντιμετώπισε στα ίσια, εμφανιζόμενος στο ξενοδοχείο του και ρωτώντας τον: «Είσαι με τη γυναίκα μου;». Η Γέιτς είχε επίσης μια εξαετή σχέση με τον ηθοποιό Ρούπερτ Έβερετ και, σύμφωνα με πληροφορίες, της έκανε πρόταση γάμου.

Η Άγκαρ Φενέλ έγραψε στο βιβλίο της του 2003, «Πόλα, Μάικλ και Μπομπ: Όλα όσα ξέρετε είναι λάθος»: «Ο Ρούπερτ είχε προφανώς ανακοινώσει ότι η Πόλα ήταν η μόνη γυναίκα που είχε ερωτευτεί ποτέ. “Τον λάτρεψα»” είπε η Πόλα. “Αρκετά για να σκεφτώ πολύ σοβαρά να αφήσω τον Μπομπ. Το να βγαίνεις με ένα ροκ σταρ είναι κάτι σαν το να ζεις με έναν φορτηγατζή μεγάλων αποστάσεων».

«Ο Ρούπερτ σου ζήτησε πραγματικά να τον παντρευτείς;» ρώτησε η Άγκαρ Φενέλ.

Η Πόλα απάντησε γελώντας: «Ήμουν αρκετά σίγουρη ότι ήταν μια πρόταση εκείνη την εποχή, αν και διάβαζε τα πρωτοσέλιδα με το όνομά μου, οπότε ήταν δύσκολο να κατανοήσω αν ήταν αυθόρμητο ή ειλικρινές»

Όσο για τον Έβερετ, είπε στις «Ιστορίες Ζωής» του Πίερς Μόργκαν ότι πίστευε πως ήταν «ερωτευμένος» με την Γέιτς. Είπε ότι απλά «αγνόησε» τον Γκέλντοφ, ενώ ήταν μαζί όταν ξεκίνησαν την ερωτική τους σχέση, το 1982.

Ο Μάικλ Χάτσενς μπαίνει στο δωμάτιο

Η πιο γνωστή σχέση της Γέιτς ήταν αναμφίβολα με τον τραγουδιστή των INXS, Μάικλ Χάτσενς. Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για το The Tube το 1985. «Θα κάνω αυτό το αγόρι», δήλωσε η Γέιτς σύμφωνα με πληροφορίες. Κατόπιν, ξεκίνησε να εμφανίζεται σε συναυλίες των INXS — πήγε ακόμα και την κόρη της, την Φίφι, σε μία.

Τίποτα δεν συνέβη τα επόμενα εννέα χρόνια που μεσολάβησαν — εκτός από την περίεργη και αλλόκοτη αλληλογραφία τους – μέχρι το 1994. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς όρισαν την σχέση τους. Αλλά, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Big Breakfast τον Οκτώβριο του 1994, ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι κάτι συνέβαινε μεταξύ των δύο.

Ενώ η Γέιτς βρίσκεται στο γιγαντιαίο ροζ κρεβάτι, ανακοινώνει: «Για πρώτη φορά, σε αυτόν τον επισκέπτη που θέλω να έχω το πόδι μου πάνω». Γέλαγε ότι το φόρεμά της είχε ανέβει και φώναξε: «Το έκανε; Δεν αργεί αυτό που έρχεται».

Δεν προσπάθησαν να κρύψουν τον έρωτά τους. Κατά καιρούς, ο Χάτσενς εμφανιζόταν τολμηρά στο συζυγικό σπίτι των Γέιτς και Γκέλντοφ στο Τσέλσι. Η Πίτσιζ είπε κάποτε στον μπαμπά της ότι η μαμά της ήταν στο κρεβάτι με τον Χάτσενς όταν τηλεφώνησε στο σπίτι.

Τον Φεβρουάριο του 1995, η Γέιτς έφυγε από το Γκέλντοφ για να είναι μαζί με τον Χάτσενς. Ο Γκέλντοφ έμεινε άφωνος και πληγωμένος. Το βρετανικό έθνος, που είχε αγκαλιάσει τον Γκέλντοφ με όλες του τις προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για τα παιδιά του Τρίτου Κόσμου, είδε με μισό μάτι την απόφαση της Γέιτς. Μέχρι τη στιγμή που το ζευγάρι χώρισε το επόμενο έτος, η Γέιτς ήταν έγκυος στην κόρη του Χάτσενς, την Χέβενλι Χιραάνι Τάιγκερ Λίλι, η οποία γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1996.

Μια συνέντευξη της Πόλα Γέιτς το 1982

Πέφτοντας στα ναρκωτικά και τον πρόωρο θάνατό της

Ο Χάτσενς βίωσε τέλεια το στερεότυπο του θεού της ροκ. «Το καλό και λογικό είναι να είσαι τελείως μεθυσμένος, να παίρνεις ναρκωτικά και να κάνεις σεξ όλη μέρα» είπε κάποτε σε συνέντευξη. Σε μια προσπάθεια να τον εντυπωσιάσει, η άλλοτε νηφάλια Γέιτς άρχισε να πειραματίζεται με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

«Της δόθηκαν ναρκωτικά για να εντυπωσιάσει τον Μάικλ — ήταν ένας τρόπος να τραβήξει την προσοχή του, να είναι πνευματώδης και σέξι και ένας ναρκομανής φίλος, και να συμβαδίσει με αυτόν», λέει η Αγκάρ Φενέλ. «Αλλά δεν μπορούσε απλά να περάσει και να φύγει. Παγιδεύτηκε περισσότερο στην ηρωίνη από ότι εκείνος».

Επιπλέον, η πολιορκία των εφημερίδων στην οποία βρίσκονταν -η οποία περιλάμβανε παραράτσι σε μόνιμη σκηνή έξω από το σπίτι τους, παγιδευμένα τα τηλέφωνά τους, ακόμα και δημοσιογράφους που απελπισμένα προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν μέσα από τα παράθυρά τους- σήμανε τη βύθισή της σε οπιούχα και ποτά. Ένα ατυχές συμβάν άφησε τον Χάτσενς με κακή αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης, οδηγώντας τον σε εθισμό στα αντικαθλιπτικά και σε ακραίες σεξουαλικές πρακτικές.

«Από το ατύχημα και μετά, ήταν σε αργή παρακμή» είπε ο φίλος του, Ρίτσαρντ Λόουνστεϊν. «Δεν είχα δει ποτέ καμία ένδειξη κατάθλιψης, αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς ή βίαιης ιδιοσυγκρασίας πριν από αυτό. Τα είδα όλα αυτά μετά».

Ήθελαν να γλυτώσουν

Μετά τη γέννηση της κόρης τους, Τάιγκερ, η Γέιτς ήλπιζε ότι οι δύο τους θα γίνονταν ένα κανονικό ζευγάρι. Αλλά, σύμφωνα με τον αδερφό του Χάτσενς, τον Ρετ, «ο Μάικλ δεν ήταν ποτέ, ούτε καν στα πιο τρελά όνειρα της Πόλα, το άτομο για σπίτι. Όταν ζούσαν κοντά στον Νικ Κέιβ, έλεγε “Θα δω τον Νικ και δεν θα κάνω τίποτα άλλο από το να σχολιάσω την κυρία και την οικογένεια”. Όποιος νόμιζε ότι ο Μάικλ θα ήταν αυτός ο εξυπνάκιας, σύζυγος με τα παιδιά, απλά κορόιδευε τον εαυτό του».

Τα πράγματα πήγαν πραγματικά χάλια όταν η νταντά, Ανίτα Ντέμπνεϊ, έπεσε πάνω σε μια σακούλα όπιο μέσα σε ένα σωληνάριο Smarties και σε polaroids του ζευγαριού, που φορούσε φετιχικά αξεσουάρ, μόλις τρεις μήνες μετά τη γέννηση της Τάιγκερ. Αν και η αστυνομία δεν απήγγειλε κατηγορίες, το περιστατικό άλλαξε ριζικά τη σχέση του ζευγαριού με τον Γκέλντοφ, ο οποίος δεν θεωρούσε πλέον ασφαλές να αφήσει τα παιδιά μαζί τους.

Στις 22 Νοεμβρίου 1997, ο Χάτσενς βρέθηκε κρεμασμένος με μια ζώνη από μια πόρτα στο δωμάτιο 524 στο ξενοδοχείο Ριτζ Κάρλτον του Σίδνεϋ. Η αυτοψία έδειξε ότι κοκαΐνη, το αλκοόλ και τα αντικαταθλιπτικά, καθώς και άλλα συνταγογραφημένα φάρμακα, βρίσκονταν στο αίμα του.

Αν και ο ιατροδικαστής έβγαλε το πόρισμα του θανάτου του, η Γέιτς και η υπόλοιπη οικογένειά του πίστευαν ότι ήταν αυτο-ερωτική ασφυξία – όπου η έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει αυξημένη σεξουαλική εμπειρία – που πήγε στραβά.

O Γκέλντοφ μιλάει για τη ζωή του με την Γέιτς

Η ψυχιατρική κλινική και η βουτιά στα ναρκωτικά

Σε κάθε περίπτωση, η Γέιτς ήταν συντετριμμένη και εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική με κατάθλιψη. Λίγες εβδομάδες αργότερα, έχασε την επιμέλεια της Φίφι, των Πίτσιζ και Πίξι, κάτι που την οδήγησε στο να επανέλθει στην αποτοξίνωση μετά από προσπάθεια να κρεμαστεί. «Είναι μόνο το μητρικό ένστικτο που σε κάνει να επιθυμείς να υποφέρεις κάθε μέρα. Αυτήν τη στιγμή, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ζωή είναι μια ευγενής χειρονομία» είπε σε συνέντευξη εκείνη την εποχή.

Όταν πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στο σπίτι της, στο Τσέλσι, έχοντας αναπτύξει έντονη αγοραφοβία. Αναφέρθηκε ότι οι πεζοί την έβλεπαν να περπατά ξυπόλητη στους δρόμους έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών. Ήταν επίσης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, τακτική σε ένα άντρο ναρκωτικών σε ένα συγκρότημα της οδού Πορτομπέλο.

Καθώς έβγαινε εκτός ελέγχου, μια πρώιμη και προφητική νεκρολογία βγήκε από ένα ταμπλόιντ. Ο τίτλος έγραφε «Ξανθιά Αυτοκτονία».

Η φίλη της, η Μπελίντα Μπρούιν, είπε: «Με έπαιρνε στις δύο ή τρεις το πρωί και συνήθιζε να λέει: «Με αγαπούσε έτσι;» και απαντούσα: «Ναι, Πόλα, σε αγαπούσε».

Η Γέιτς αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο πρόγραμμα του Channel 4, ότι ήταν σαν να είχε πεθάνει: «Είναι κυριολεκτικά σαν κάποιος να σε γρονθοκόπησε ή να έσπασε κάτι; Η καρδιά σου στην πραγματικότητα σπάει και μπορείς να αισθάνεσαι όλη την ώρα αυτόν τον πόνο».

Η ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι είχε λάβει μια θανατηφόρα δόση ηρωίνης, χαρακτηριστικό ενός «μη έμπειρου» χρήστη ναρκωτικών. Βρέθηκε νεκρή στις 17 Σεπτεμβρίου του 2000, όταν η κόρη της Πίξι είχε τα 10α γενέθλια της.

Ο πάτερ Πίτερ Γκέλνταρντ, πρώην εφημέριος στην εκκλησία του Ντέιβινγκτον όπου έγινε η κηδεία της, είπε: «Ήταν απίστευτα στενοχωρημένη από το θάνατο του Μάικλ και ποτέ δεν το ξεπέρασε. Αυτό ήταν που την οδήγησε στο θάνατο. Ήταν μια έξυπνη γυναίκα, της οποίας η προτεραιότητα στη ζωή ήταν τα παιδιά της. Μισούσε την κριτική που δέχτηκε από όλους για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να ζήσει. Η Πόλα πραγματικά υπέστη πολλά».

Η τραγικότητα συνεχίστηκε

Ο τάφος της φτιάχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2000 στο Ντέιβινγκτον του Κεντ. Παρευρέθηκαν οι Άνι Λένοξ, Νικ Κέιβ, Γκάρι και Μάρτιν Κεμπ, Σάιμον Λε Μπον, Ρότζερ Τέιλορ, Κέβιν Γκόντλεϊ και Πολ Γιανγκ. Ο Μπόνο τραγούδησε και ο Τζουλς Χόλαντ έπαιξε πιάνο.

Τα τρία παιδιά που μοιραζόταν με τον Γκέλντοφ – η Φίφι Τριξίμπελ, η Πίτσιζ Χάνεϊμπλοσόμ και η Πίξι, οι οποίες ήταν 17, 11 και 10 αντίστοιχα κατά τον χρόνο του θανάτου της – είχαν ήδη τεθεί υπό την αποκλειστική επιμέλεια του πατέρα τους για δύο χρόνια πριν. Ωστόσο, ο Γκέλντοφ υιοθέτησε επίσης το ορφανό πλέον παιδί του Γέιτς και του Χάτσενς, την Τάιγκερ.

Σε ένα τραγικό γύρισμα της μοίρας, η κόρη τους Πίτσιζ πέθανε σε παρόμοιες συνθήκες με τη μητέρα της στις 7 Απριλίου 2014. Βρέθηκε πεσμένη σε ένα κρεβάτι από τον σύζυγό της Τόμας Κοέν, ενώ οι δύο γιοι τους Αστάλα, 5 ετών, και Φαίδρα, 4 ετών, έπαιζαν δίπλα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι Πίτσιζ είχε σημάδια διάτρησης στο μπροστινό μέρος του δεξιού αγκώνα και του δεξιού μηρού της — και είχε κάνει χρήση ηρωίνης με καθαρότητα 61 τοις εκατό, σε σύγκριση με τα συνήθη επίπεδα που κυκλοφορούν στον δρόμο των 26 τοις εκατό.

Η τελευταία της δημοσίευση στο Instagram, την οποία κοινοποίησε τη νύχτα πριν τον πρόωρο θάνατό της, ήταν μια φωτογραφία της με την μητέρα της Πόλα, με λεζάντα: «Εγώ και η μαμά μου».