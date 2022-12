Περισσότεροι από 30 Πακιστανοί Ταλιμπάν, οι οποίοι ήταν κρατούμενοι σε ένα αστυνομικό τμήμα, κατάφεραν να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους και κρατούν ομήρους πολλούς αστυνομικούς, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές.

Οι Ταλιμπάν, που είναι μέλη της οργάνωσης Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP), είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για τρομοκρατία. Μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα αλλά κατά τη διάρκεια της ανάκρισής τους, την Κυριακή, άρπαξαν τα όπλα των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνήτη της επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνκουα, τον Μουχάμαντ Αλί Σαΐφ, ζητούν «ασφαλή διέλευση» προς το Αφγανιστάν.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι θέλουν να καταφέρουν να φτάσουν με ασφάλεια, είτε δια ξηράς είτε από αέριο, στο Αφγανιστάν. «Θέλουν να πάρουν μαζί τους όλους τους ομήρους και να τους απελευθερώσουν αργότερα, στα σύνορα ή εντός του Αφγανιστάν», πρόσθεσε.

Sub. Major Khurshed Akram along with 8 others police personnels are under the captivity of #TTP militants at CTD Police Stn #bannu.

Militants demand safe passage to Afghanistan by air in order to release the hostages .

