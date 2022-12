Συναγερμός έχει σημάνει στη Δρέσδη, με ομηρία πολιτών σε εμπορικό κέντρο.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, η αστυνομία έχει εκκενώσει το εμπορικό κέντρο ενώ στο εμπορικό κέντρο Altmarktgalerie έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία έχει κλείσει και μια χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία βρίσκεται κοντά στο εμπορικό κέντρο, ζητώντας παράλληλα από τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή.

Η εφημερίδα Bild μεταδίδει ότι ο ένοπλος έχει σκοτώσει τουλάχιστον ένα άτομο. Η αστυνομία ωστόσο δεν επιβεβαιώνει κανέναν θάνατο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο ένοπλος αρχικά αποπειράθηκε να εισέλθει στο κτήριο του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού Radio Dresden και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εμπορικό κέντρο Altmarktgalerie.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dresden, ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

#Breaking: Just in - Reports of an active hostage situation at an shopping center in the old town of #Dresden, #Germany, reports of special police unit on the site, and German police telling people not to come close to the site. pic.twitter.com/Ej25Nb6Z4c

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 10, 2022