Πεθαίνοντας ψυχικά και σωματικά

Αναφορές για την κακοποίηση και παραμέληση 1.854 παιδιών, εκ των οποίων για τα 37 οι εν λόγω αφορούσαν σε σεξουαλική κακοποίηση, έλαβε μόνο το πρώτο δεκάμηνο του 2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αφορμή τη διοργάνωση από τον Οργανισμό του 2oυ Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών: Μένει Μυστικό. Ας γίνουμε η Φωνή τους» ενώνοντας δυνάμεις με 800 φορείς σε όλο τον κόσμο, και σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, και με αφορμή την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του 12χρονου κοριτσιού στα Σεπόλια, η οργάνωση ενημερώνει για το ιστορικό της υπόθεσης.

Επιπλέον, για ακόμη μία φορά επισημαίνει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και στα αδιέξοδα που βιώνουν τα παιδιά, αλλά και οι οικογένειές τους μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια έχοντας δωρεάν και άμεση πρόσβαση σε ενημέρωση και υποστήριξη.

Σωματικός και ψυχικός θάνατος

Καθημερινά, παιδιά πεθαίνουν ψυχικά και σωματικά από τη φρίκη της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ αυτό συνεχίζει να «Μένει Μυστικό».

Μόνο το Α’ Εξάμηνο του 2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε 557 ανώνυμες και επώνυμες αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης που αφορούσαν στο σύνολο τους 964 παιδιά.

Από αυτά τα 964 παιδιά, τα 14 – μόνο! – αφορούσαν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Ακόμα, τους τελευταίους 17 μήνες «Το Χαμόγελο του Παιδιού» χειρίστηκε 25 υποθέσεις εφήβων τα οποία έφυγαν από το σπίτι τους με στόχο να συναντήσουν ένα άτομο που γνώρισαν σε εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης. Το πρόβλημα είναι εδώ, είναι υπαρκτό.

Η παραπάνω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υποστήριξη του International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN), του National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) και του National Children’s Advocacy Center (NCAC), και εντάσσεται στις δράσεις που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εκστρατείας «Μένει Μυστικό», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το Συνέδριο εγκαινίασε ο Πρύτανης ΕΚΠΑ κ. Αθανάσιος Μελέτιος Δημόπουλος, δηλώνοντας:

«Στις μέρες μας επιβάλλεται να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες και τα Συνέδρια, όπως το σημερινό, στο οποίο αποκομίζονται πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία αξιοποιούνται και μεταφράζονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την καλύτερη προστασία των παιδιών».

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε «νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για τα παιδιά του YouSmile που μόλις έδωσαν ένα πολύ πιο σημαντικό μήνυμα από εμάς τους μεγάλους, δίνοντας το στίγμα του τι πραγματικά πρέπει να γίνεται για το καλό τους. Τα παιδιά αυτά εκπροσωπούν ένα 10χρονο παιδί που πριν από 27 χρόνια ίδρυσε “Το Χαμόγελο του Παιδιού”. Εκπροσωπούν τη γνήσια άποψη της κοινωνίας και των φωτεινών ανθρώπων που πάντα υπάρχουν στην κατά τα άλλα υποστελεχωμένη δημόσια διοίκηση. Είναι καιρός, εμείς οι μεγάλοι, να ακούσουμε τις ανάγκες και τη φωνή των παιδιών αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο.

Όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος «“Το Χαμόγελο του Παιδιού” χαιρετίζει και υπηρετεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυβέρνησης ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών. Υποβάλαμε τις δικές μας προτάσεις με βασικότερη τη στελέχωση και θωράκιση των Περιφερειών και των Δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα είναι σε θέση να προλαμβάνει καταστάσεις, αλλά και να υποστηρίζει τις οικογένειες με ευαλωτότητα. “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, με όλες του τις δυνάμεις, θα συμβάλλει στο να πετύχει αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Γιατί αν πετύχουν οι θεσμοί του κράτους, τους οποίους εμείς καθημερινά υπηρετούμε, τότε κι εμείς ως Εθελοντικός Οργανισμός θα έχουμε πετύχει τους στόχους μας».