Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Sam Bankman – Fried, της FTX εμφανιζόταν ως «σωτήρας» των crypto, με το περιοδικό Fortune να του αφιερώνει το εξώφυλλό του: «Ο επόμενος Γουόρεν Μπάφετ;» ήταν το ερώτημα που έθεσε το περιοδικό, αναφερόμενος στον 30χρονο δισεκατομμυριούχο, ο οποίος επενδύει «στα crypto τη στιγμή της κρίσης».

Η αλήθεια είναι ότι εμφανίστηκε ως σωτήρας στο κραχ της αγοράς το καλοκαίρι, όταν παρενέβη για να διασώσει μεγάλα ονόματα του κλάδου που κατέρρευσαν. Έως και πρότινος, πολλοί τον παρομοίαζαν με τον J.P. Morgan, τον αμερικανό τραπεζίτη που κυριάρχησε στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στη Wall Street σε όλη τη Χρυσή Εποχή .

Η εξέλιξη της ιστορίας τον διέψευσε: η εταιρεία του FTX κατέθεσε αίτηση για πτώχευση, κι ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «τα θαλάσσωσε», προκαλώντας νέους κλυδωνισμούς στον κλάδο των crypto.

Ωστόσο, η αγορά φαίνεται ότι έχει έναν νέο σωτήρα

Μόλις μερικές μέρες μετά την αίτηση πτώχευσης της FTX, εμφανίζεται ένας νέος παίκτης που προσπαθεί να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Η Binance, το κορυφαίο χρηματιστήριο στον κόσμο για bitcoin και άλλα ψηφιακά νομίσματα, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο κρυπτονομισμάτων Changpeng Zhao, μόλις ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου που θα λειτουργεί ως τράπεζα για εταιρείες crypto που αντιμετωπίζουν κρίση ρευστότητας.

«Για να μειώσει περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις του FTX, η Binance δημιουργεί ένα ταμείο ανάκαμψης του κλάδου, για να βοηθήσει έργα που κατά τα άλλα είναι ισχυρά, αλλά σε κρίση ρευστότητας», ανακοίνωσε ο Zhao στο Twitter.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα έρθουν σύντομα. Στο μεταξύ, επικοινωνήστε με την Binance Labs εάν πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις.

To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2

Το Binance Labs είναι ο οικονομικός βραχίονας της Binance.

Και σε μία ακόμα ανάρτηση στο Twitter προσθέτει: «Επίσης καλωσορίζουμε άλλους παίκτες του κλάδου με μετρητά που θέλουν να συνεπενδύσουν. Τα Crypto δεν φεύγουν. Είμαστε ακόμα εδώ. Ας ξαναχτίσουμε».

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 14, 2022