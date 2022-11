Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυρά στον κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης της Βιρτζίνια, χθες Κυριακή το βράδυ, με τον ύποπτο να έχει ταυτοποιηθεί ως φοιτητής και να διαφεύγει της σύλληψης, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Τζιμ Ράιαν.

Όπως ανήρτησε στο Twitter η αστυνομία του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, στις 22:40 χθες το βράδυ (τοπική ώρα) δόθηκε εντολή σε όσους βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη να αναζητήσουν καταφύγιο στο σημείο όπου ήταν, έπειτα από ένα περιστατικό με πυρά στην οδό Κάλμπρεθ. Η πανεπιστημιούπολη παραμένει σε lockdown καθώς οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως τον Κρίστοφερ Νταρνέλ Τζόουνς Τζούνιορ και πιστεύει ότι είναι ένοπλος και επικίνδυνος. Σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε στη δημοσιότητα, φορά ένα μπορντό μπουφάν, τζιν και κόκκινα παπούτσια, ενώ ενδέχεται να οδηγεί ένα μαύρο SUV.

UVA Alert: SUSPECT CHRIS DARNELL JONES IS A B/M BURGUNDY JACKET, BLUE JEANS, RED SHOES. MAY BE DRIVING A BLACK SUV VA TAG TWX3580

