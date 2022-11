«Θραύση» κάνει στο Twitter μία χώρα που στην πραγματικότητα… δεν υπάρχει. Την εμπνεύστηκε ένας χρήστης για να κάνει καζούρα στους αγεωγράφητους Αμερικανούς και αμέσως έγινε viral. Μάλιστα έπαιξε και σαν είδηση σε κανάλια στη Γαλλία και τις ΗΠΑ.

Ο λόγος για τo Listenbourg, η οποία υποτίθεται πως βρίσκεται στα δυτικά της Γαλλίας και βόρεια της Ισπανίας.

«Είμαι βέβαιος ότι κανείς Αμερικανός δεν γνωρίζει το όνομα αυτής της χώρας», έγραψε ο δημιουργός της στο Twitter και ένας άλλος χρήστης του απάντησε: «Μα ποιος δε γνωρίζει το Listenbourg».

Το σχόλιο αυτό αρκούσε για να δημιουργηθεί ένας χαμός στα social media. To Listenbourg μέσα σε λίγη ώρα έγινε trend ενώ απέκτησε κυβέρνηση, πολιτικές ομάδες, ποδοσφαιρική ομοσπονδία ακόμα και εθνικό ύμνο.

Εκατοντάδες χρήστες δημιούργησαν σελίδες που απεικόνιζαν τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, μιλούσαν για την κυβέρνησή της, την ποδοσφαιρική της ομοσπονδία ενώ άλλοι τρόλαραν γράφοντας ότι προετοιμάζει διαστημική αποστολή για να μεταφέρει αστροναύτες του στο φεγγάρι.

Μάλιστα, κάποιοι αναρωτήθηκαν αν θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άναψαν «φωτιές».

Breaking news ! #listenbourg government launch new space programme to go to the moon#Listenbourg #space #moon pic.twitter.com/2jZ7f7mxGv

— Listenbourg Space Agency (@Listenb_Space) November 3, 2022