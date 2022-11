Το FBI εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση αφότου έλαβε «αξιόπιστες πληροφορίες» σχετικά με απειλή για τις εβραϊκές συναγωγές στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Επί του παρόντος ζητάμε να λάβετε κάθε προφύλαξη για να προστατεύσετε την κοινότητά σας και τις εγκαταστάσεις σας», αναφέρει το γραφείο του FBI στο Νιούαρκ. «Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα. Παραμείνετε σε εγρήγορση. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, καλέστε την αστυνομία», υπογραμμίζεται σε σχετική ανάρτηση στο Twitter.

The FBI has received credible information of a broad threat to synagogues in NJ. We ask at this time that you take all security precautions to protect your community and facility. We will share more information as soon as we can. Stay alert. In case of emergency call police. pic.twitter.com/e64XSmQvNc

