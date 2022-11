Νέα στοιχεία

Για μία ακόμη φορά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος που εκτίει ποινή ισοβίων για τη δολοφονία της 20χρονης συζύγου του, Καρολάιν Κράουτς, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021, έγινε θέμα στα βρετανικά μέσα.

Η φρικτή γυναικοκτονία δεν προκάλεσε οργή και αποτροπιασμό μόνο στο πανελλήνιο, αλλά και στην Βρετανία, λόγω της καταγωγής της 2οχρονης Καρολάιν.

Νέο ντοκιμαντέρ για την υπόθεση

Ένας Βρετανός ειδικός στη γλώσσα του σώματος εξηγεί σε εκπομπή του δικτύου Discovery+ το πώς ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έπαιζε θέατρο και κατάφερε, έστω και για λίγο, να μας ξεγελάσει.

Ο Δρ Κλιφ Λάνσλι αναφέρει ότι ο Αναγνωστόπουλος, ερέθιζε τα μάτια του για να δακρύσει. «Επιδιώκει να απεικονίσει τη θλίψη. Αλλά όταν κοιτάμε όλο το πρόσωπό του, δεν υπάρχει καμία ένδειξη θλίψης στο πρόσωπό του» σχολιάζει ο ειδικός.

Πιο συγκεκριμένα στο ντοκιμαντέρ The Murder of Caroline Crouch: A Faking It Special στο Discovery+, ο ειδικός αναφέρει ότι ο πιλότος πίεζε με τα δάχτυλά του τις άκρες των ματιών του. «Έτσι, προσπαθεί πραγματικά να προκαλέσει δάκρυα στα μάτια του επειδή θέλει να απεικονίσει τη θλίψη.»

Υποστηρίζει επίσης ότι ακόμα και ο τρόπος που σήκωνε τους ώμους του ήταν μια ένδειξη εξαπάτησης της σοκαρισμένης από το έγκλημα κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με τον ειδικό του στη γλώσσα του σώματος, ήταν και το γεγονός ότι ανασήκωσε μόνο τον ένα του ώμο μιλώντας στις κάμερες και διαψεύδοντας έναν ισχυρισμό. Ο εμπειρογνώμονας λέει ότι δεν έχει δει ποτέ στην 30χρονη καριέρα του ένα «μικροσκοπικό, μονόπλευρο ανασήκωμα του ώμου όταν οι άνθρωποι λένε την αλήθεια».

Προσθέτει μάλιστα ότι όταν βλέπεις κάποιον να κάνει τέτοιες κινήσεις, αυτό «μας δίνει ένα τεράστιο στοιχείο πως προσποιείται».