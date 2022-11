Από τη στιγμή που έχει έρθει ξανά στην επικαιρότητα το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επανέρχονται ορισμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί κατά καιρούς στο τραπέζι. Ένα από αυτά είναι ασφαλώς και η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και στην Κρήτη.

Η Τουρκία, αν και ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα επιστράτευε το τουρκολυβικό μνημόνιο ώστε να πιέσει την Ελλάδα και να μεγαλώσει την επιρροή της στη Μεσόγειο και στην ίδια τη Λιβύη, κατά κάποιο τρόπο αιφνιδίασε την Αθήνα, με την υπογραφή της συμφωνίας αυτής τις προηγούμενες ημέρες.

Είναι πολύ πιθανόν, δε, τις επόμενες εβδομάδες -ή πάντως με την πραγματοποίηση της επίσκεψης που θα κάνει στην Τρίπολη σύμφωνα με πληροφορίες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Νοέμβριο- να γίνει από την Άγκυρα και το επόμενο βήμα, με την αδειοδότηση εκ μέρους της Λιβύης οικοπέδων στις επίμαχες περιοχές στην τουρκική κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ.

Οι επιλογές που έχει η Τουρκία προκειμένου να προκαλέσει την Ελλάδα είναι γνωστές και έχουν καταγραφεί. Το ερώτημα είναι αν και πώς μπορεί να απαντήσει η Ελλάδα στην τουρκική αυτή τακτική.

Σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας με φόντο την επέκταση των χωρικών υδάτων.

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε πάνελ για την τουρκική εξωτερική πολιτική, ο τούρκος ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν είναι ειλικρινής αναφορικά με τα θέματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι η Αθήνα «μπλοκάρει τον δρόμο για τη δικαιοσύνη».

Προειδοποιώντας κατά της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων, ο Τσαβούσογλου επεσήμανε πως η Άγκυρα «δεν αποδέχεται το τετελεσμένο γεγονός που την έχει φυλακίσει στις ακτές της», ενώ πρόσθεσε ότι «οι ελληνικές αξιώσεις στον εναέριο χώρο είναι παράδοξες».

«Να ξεκαθαρίσω κάτι: όχι μόνο στα 12 μίλια, δεν θα επιτρέψουμε τη μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων, ούτε ένα μίλι. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε έστω κι ένα μίλι παραπάνω κι ας είναι μικρότερη η επέκταση. Δεν δεχόμαστε ένα τετελεσμένο που θα μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, θα μας εγκλωβίσει στις ακτές μας, θα προκαλέσει ζημιά στα νόμιμα και ζωτικά μας συμφέροντα. Ισχύει και σήμερα η απόφαση που έχει πάρει το Κοινοβούλιο μας στις 8 Ιουνίου του 1995 ως απάντηση σε αυτήν απειλή» σημείωσε.

Συνέχισε, πάντως, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για απειλή πολέμου, αλλά για τη «διακήρυξη της αποφασιστικότητας μας πως θα υπερασπιστούμε με οποιοδήποτε κόστος τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στο Αιγαίο».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι «σύμφωνα με τις μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας, η Τουρκία δεν διαθέτει υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Διότι κατά την άποψη τους τα σύνορα πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα της Τουρκίας. Η δική μας θέση είναι η υφαλοκρηπίδα να καθοριστεί μεταξύ των ηπειρωτικών χωρών και να μην δοθεί υφαλοκρηπίδα στα νησιά».

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο Νίκος Δένδιας σχολίασε με δηκτικό τρόπο τις σημερινές δηλώσεις του τούρκου ομολόγου του.

«Αντιλαμβάνομαι τον τουρκικό εκνευρισμό, η τελευταία τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του State Department όσον αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την εγκυρότητα του είναι προφανές ότι έχει δημιουργήσει έντονη νευρικότητα στην τουρκική πλευρά» σχολίασε ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Νίγηρα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια συνέντευξη του προέδρου της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC), Φαρχάτ Μεντγκάρα, έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο λίβυος αξιωματούχος -παρουσιάζοντας τις προοπτικές του ενεργειακού κλάδου της Λιβύης- έκανε αναφορά όχι μόνο στις συμφωνίες της χώρας του με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα νέων κοιτασμάτων και στη θαλάσσια περιοχή της Σύρτης αλλά και σε σχέδια για εξαγωγή του αερίου προς την Ευρώπη στα οποία συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα.

Μιλώντας στο CNBC Arabiya, ο Μεντγκάρα αποκάλυψε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας δύο νέων αγωγών φυσικού αερίου· ο ένας θα κατευθύνεται προς την Ελλάδα και ο άλλος προς την αιγυπτιακή πόλη Νταμιέτα.

Συμπλήρωσε, δε, ότι οι εν λόγω αγωγοί θα λειτουργούν παράλληλα με τον ήδη υπάρχοντα αγωγό προς Ιταλία, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Λιβύη να ζητήσει να ενταχθεί στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), στο οποίο συμμετέχουν οι χώρες της περιοχής εκτός της Τουρκίας, με τις Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Παλαιστίνη να αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη.

