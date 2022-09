Είναι η πρώτη φορά που η κηδεία της βασίλισσας της Βρετανίας καλύπτεται live και όπως είναι φυσικό όλοι προσέχουν τα πάντα.

Κάμερες σε διάφορες πλευρές του Αβαείου του Ουέστμινστερ έχουν στηθεί προκειμένου να δείξουν σε live μετάδοση την άφιξη των καλεσμένων στην εκδήλωση του αιώνα.

Κι ενώ στην αρχή οι κάμερες έδειχναν τους «αγνώστους» καλεσμένους να καταφτάνουν στην τεράστια αίθουσα του Αβαείου, μία άτυχη στιγμή είχε ως αποτέλεσμα οι χρήστες του Twitter να «πιάσουν» δουλειά.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στο βίντεο στην είσοδο τους Αβαείου, ένας αρμόδιος από το Παλάτι υποδέχεται τους καλεσμένους χαιρετώντας σχεδόν τον κάθε έναν ξεχωριστά.

Ωστόσο όταν μία κυρία αποφάσισε να τον χαιρετήσει, εκείνος επέλεξε να την παραμελήσει, κάνοντας μάλιστα κίνηση να προχωρήσει.

Ο ίδιος αρνήθηκε να της δώσει το χέρι του με αποτέλεσμα εκείνη να μείνει σύξυλη και έκπληκτη.

Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την κίνηση του άνδρα αγενέστατη, ενώ πολλοί προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί αντέδρασε έτσι.

What just happened here at #queensfuneral? pic.twitter.com/WwD8SLJE9o

— Iftikhar Mumtaz (@imumtaz) September 19, 2022