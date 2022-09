Στον απόηχο των πρωτοφανών δηλώσεων εκπορευομένων από τούρκους αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, πέρα από την άμεση ενημέρωση των ευρωπαίων εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του ΥΕ/ΑΕ Borrell και των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο, αποστέλλει άμεσα σχετικές επιστολές σε όλα τα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Στις εν λόγω επιστολές θα παρατίθενται αυτούσιες οι δηλώσεις των τούρκων αξιωματούχων.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι το κείμενο των δηλώσεων αυτών είναι τόσο εξωφρενικό που παρέλκει οποιοσδήποτε σχολιασμός.

Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε επίσης τον τσέχο ομόλογό του Jan Lipavský για την άμεση αντίδραση της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτες» και «καθόλου επιβοηθητικές» τις πρόσφατες τουρκικές δηλώσεις.

«Ένας από τους στόχους της Τσεχίας είναι η προώθηση του διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας. Η απαράδεκτη απειλή των κρατών μελών της ΕΕ, όπως αυτή κατά της Ελλάδας στην πρόσφατη δημόσια ομιλία του προέδρου Ερντογάν, δεν είναι καθόλου επιβοηθητική από αυτή την άποψη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

One of the #CZPRES goals is to foster the EU-Türkiye dialogue. Unacceptable threatening of EU member states, like the one addressed to Greece in President Erdogan's recent public speech, is extremely unhelpful in this regard.

