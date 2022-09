Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό γυναίκας σε δρόμο του Σάουθ Νόργουντ στο Λονδίνο.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (27/8) όταν η 19χρονη περικυκλώθηκε από τον όχλο και δέχτηκε άγρια χτυπήματα σε όλο της το σώμα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ανυπεράσπιστη γυναίκα μάταια προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τις κλωτσιές και τις μπουνιές που δέχονταν.

Λίγο αργότερα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όπως επιβεβαίωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή της.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές τι πυροδότησε τον καυγά, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Το περιστατικό έρχεται μετά από ένα κύμα ανομίας που μαστίζει την πόλη με τους κατοίκους να ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

A woman is repeatedly kicked and punched in the head by a group outside a shop yesterday, it is believed to be on Portland Road in South Norwood. Crowds dispersed when police arrived. https://t.co/Ju7SzBnKBw #fyp #news pic.twitter.com/He5B23Nev1

— Scarcity News (@ScarcityStudios) August 29, 2022