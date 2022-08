Σπουδαία και ιστορική μέρα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Μετά από 23 ολόκληρα χρόνια η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έπαιξε στο «City Ground» για αγώνα της Premier League και συνδύασε την επιστροφή της με μία μεγάλη νίκη καθώς επικράτησε με 1-0 της Γουέστ Χαμ.

«Χρυσός» σκόρερ ο Αβονίγι, με τον ανίκητο Χέντερσον να πιάνει πέναλτι και να υψώνει τείχος στους Λονδρέζους που είχαν και δύο δοκάρια.

Το ματς είχε εξαιρετικό ρυθμό από το ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν χώρους και να δημιουργούν ευκαιρίες. O Nέκο Γουίλιαμς είχε τις δύο καλές στιγμές της Νότιγχαμ στο πρώτο ημίχρονο, ο Τόφολο έσωσε μπροστά στη γραμμή σε προσπάθεια του Τσουφάλ στο 16′, με τον Μπενράχμα να σκοράρει τελικά στο 43′ για τη Γουέστ Χαμ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ νωρίτερα στη φάση. Κι αφού δεν έγινε το 0-1, ήρθε το 1-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Η Νότιγχαμ κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα, ο Λίνγκαρντ έγινε αποδέκτης της μέσα στην περιοχή και επιχείρησε κάτι μεταξύ πάσας και σουτ. Από κόντρα η μπάλα έφτασε στον Αβονίγι ο οποίος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ στο ματς.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι πέρασαν δύσκολες στιγμές. Με την επιστροφή κιόλας από τα αποδυτήρια η Γουέστ Χαμ «άγγιξε» το γκολ, αλλά το σουτ του Μπενράχμα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Χέντερσον πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση στην κεφαλιά του Σούτσεκ. Στο 52′ η Νότιγχαμ σκόραρε με τον Τζόνσον, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Μπενράχμα ήταν και πάλι άτυχος αφού σε εκτέλεση φάουλ η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στο επόμενο λεπτό η ομάδα του Μόγες κέρδισε πέναλτι για χέρι του ΜακΚένα. Ο Ράις ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο εκπληκτικός Χέντερσον έπεσε και μπλόκαρε. Στα τελευταία λεπτά η Γουέστ Χαμ πίεσε πολύ για την ισοφάριση έχοντας μεγαλύτερη ευκαιρία μία κεφαλιά του Ζουμά που έβγαλε στη γραμμή ο Γουίλιαμς, με το 1-0 να μένει μέχρι το φινάλε και τη Νότιγχαμ να πανηγυρίζει.

Νότιγχαμ Φόρεστ: Χέντερσον, Μακένα, Τοφολό, Νιακατέ (78’ Κουκ), Γουίλιαμς, Γουοράλ, Λίνγκαρντ, Μανγκαλά (85’ Καφού), Ο΄Μπράιεν, Αβονίγι (72’ Σάριτζ), Τζόνσον

Γουέστ Χαμ: Φαμπιάνσκι, Κρέσγουελ, Τζόνσον, Σούτσεκ, Ζουμά, Τσουφάλ, Ράις, Φορνάλς (68’ Σκαμάκα), Αντόνιο (68’ Λαντσίνι), Μπόουεν (85’ Κορνέ), Μπενραχμά

Το γκολ του Αβονίγι:

Former Liverpool forward Taiwo Awoniyi scores his debut goal for Nottingham Forest.

Great news to see him finally thriving in the Premier League! 🎯pic.twitter.com/5Dc3IhmFyG

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 14, 2022