Τον... τρολάρουν;

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τουρνουά Citi Open, στην Ουάσινγκτον. Και μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς να μην αγωνίζεται σε αυτό, ωστόσο η παρουσία του έχει γίνει αισθητή χάρη στους διοργανωτές.

Πώς; Φρόντισαν να τοποθετήσουν ένα πόστερ του Έλληνα τενίστα στην πόρτα έξω από τις ανδρικές τουαλέτες. Αντίστοιχα έξω από τις γυναικείες υπάρχει πόστερ της Μάντισον Κις.

Οι φωτογραφίες των δύο αθλητών κάνουν το γύρο του διαδικτύου και μάλιστα τις τελευταίες ώρες έχουν γίνει viral.

Η κίνηση των διοργανωτών έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις

Πολλοί είναι οι χρήστες που τους επικρίνουν για την κίνησή τους αυτή ενώ άλλοι το είδαν χιουμοριστικά και έκαναν λόγο για ένα πείραγμα προς τους δύο τενίστες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι αργούν όταν παίρνουν toilet breaks.

«Αυτό είναι αστείο», «Ο Τσιτσιπάς είναι ο καλύτερος οπότε είναι φυσιολογικό να είναι παντού… Δεν έχουν κακή πρόθεση», «Δεν σκέφτηκαν καν όταν το έβαλαν… Ντροπή», «Αυτό είναι κάτι παραπάνω από απαράδεκτο», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια στο Twitter.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά των διοργανωτών.

The doors haven’t changed for awhile. So it’s neither weird or non-weird. They just happen not to be here. pic.twitter.com/ubFdlyabCg — Stephanie Myles (@StefMylesTennis) August 3, 2022

Tsitsipas is the best 💗 so it’s normal he’s every where.. Perhaps they is not bad intention to put this photo there… Just the photo of a champion — Izabel Lipari (@izabel_lipari) August 3, 2022

Idk if it has to be taken as a joke, as bullying or just the guys who put that there did not even thought about it and thoughts that Tsitsipas was just a good player and so did this. Sadly, the second choice is the most probable one regarding the context. Shame @CitiOpen — Vinlv (@Vinlv3) August 3, 2022

This is beyond despicable @ #CitiOpen! Somehow I don’t see this as lifting up an elite athlete like Tsitsipas😠It’s classic passive-aggressive, unprofessional behavior! Do better🤨🤨 — Maverick (@lucky_turtles8) August 3, 2022