Δείτε την

Η Άρσεναλ μέσω του ντοκιμαντέρ All or Nothing και τις κάμερες της Amazon Prime θα δείξει στον κόσμο εικόνες και στιγμές από τα αποδυτήρια.

Μια από αυτές ήταν πριν από το ντέρμπι με την Τότεναμ την περασμένη σεζόν, με τον Μικέλ Αρτέτα να βρίσκει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εμψυχώσει τους παίκτες του, προσκαλώντας στα αποδυτήρια για να τους μιλήσει ένας φωτογράφος και δεδηλωμένος φαν των κανονιέρηδων.

Ο λόγος για τον Στιούαρτ ΜακΦάρλαν, με τον Αρτέτα να του δίνει το λόγο λέγοντας αρχικά τα εξής: «Αυτός ο τύπος, τα τελευταία 30 χρόνια έχει αιχμαλωτίσει συναισθήματα, συναισθήματα και ομάδες. Θέλω να ακούσετε από αυτόν πώς νιώθει για σας. Και για τον σύλλογό μας».

Η συνέχεια δε ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή και εκτυφλωτική, με τον ΜακΦάρλαν να βγάζει έντονο συναίσθημα και να δίνει στους παίκτες να καταλάβουν για ποιο λόγο θα πρέπει να τα δώσουν όλα για την κόκκινη φανέλα στο κλασικό ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου.

«Αυτός είναι ο σύλλογός μου, λατρεύω αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Σας λατρεύω όλους. Σε 30 χρόνια, έχω φωτογραφίσει μερικούς απίστευτους παίκτες, μερικούς παίκτες παγκόσμιας κλάσης, μερικές μεγάλες ομάδες.

Και σας κοιτάζω, αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα. Ήμουν θαυμαστής σε όλη μου τη ζωή. Αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βγούμε και να κερδίσουμε. Αυτός είμαι εγώ. Είμαι οπαδός. Αυτή η μάχη έξω… θα έδιναν τα πάντα για να κερδίσουμε σήμερα. Κοίτα τους.

Πρώτο τάκλιν, ακούστε το πλήθος, θα είναι μαζί σας αμέσως. Κερδίστε κάθε τάκλιν. Όταν σκοράρετε κοιτάξτε στα πρόσωπά τους. Κοιτάξτε πόσο σας αγαπούν. Και δείξτε τους πόσο τους αγαπάτε κι εσείς».

Το αν έπιασαν τόπο τα λόγια του, αρκεί να αναφέρουμε πως το ματς είχε τελειώσει από το φινάλε του πρώτου μέρους, με τους παίκτες του Αρτέτα να τρώνε σίδερα και να καταπίνουν τους αντιπάλους τους, για να πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το εντυπωσιακό 3-0 επί των σπιρουνιών.

Δείτε το βίντεο: