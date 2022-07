Το διάστημα από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής αναμένεται η πτώση τμήματος κινεζικού πυραύλου που κινείται ανεξέλεγκτο σε φθίνουσα τροχιά μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του.

Το αδέσποτο αντικείμενο είναι πιθανό να περάσει πάνω από την Ελλάδα, ωστόσο ο κίνδυνος κατάπτωσης είναι εξαιρετικά μικρός.

Οι αρχές της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών κλήθηκαν να επαγρυπνούν, χωρίς ωστόσο να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για απειλές στον εναέριο χώρο.

Το πρώτο στάδιο του πυραύλου Long March 5, ένας μεταλλικός σωλήνας μήκους περίπου 20 μέτρων και βάρους 23 τόνων, εκτιμάται ότι θα σπάσει σε κομμάτια που δεν θα καταστραφούν κατά τη μετεωρική κάθοδό τους στην ατμόσφαιρα και θα φτάσουν μέχρι την επιφάνεια της Γης.

Δεδομένου ότι το μεγάλο εξάρτημα κινείται ανεξέλεγκτο και περιστρέφεται, η ακριβής πρόβλεψη του πότε και του πού θα καταπέσουν τα συντρίμμια είναι αδύνατη.

Σύμφωνα με την Aerospace Corporation, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο της Καλιφόρνια που χρηματοδοτείται από την αμερικανική κυβέρνηση, ο πύραυλος θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης στις 07.15 ώρα Ελλάδας την Κυριακή, συν ή πλην μία ώρα.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀31 Jul 2022 00:24 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint.

