«Θερμός» προμηνύεται ο Αύγουστος στη Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ανακοίνωσε πως βγάζει στη θάλασσα το γεωτρύπανο «Abdulhamid Han».

Ενώ το προηγούμενο διάστημα οι τουρκικές αρχές είχαν διαμηνύσει πως αυτό θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, το βράδυ της Τρίτης έδωσαν ακριβή ημερομηνία.

Πρόκειται για τις 9 του ερχόμενου μήνα.

Την αποκάλυψη έκανε το Anadolu, το οποίο επικαλείται δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας. Το «Abdulhamid Han» θα αποπλεύσει από το λιμάνι της Μερσίνης.

#URGENT Türkiye’s Abdulhamid Han drill ship to start mission in Mediterranean, will leave Mersin port on Aug. 9, says energy minister

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 26, 2022