Το δικό του μήνυμα για τις εξελίξεις στην Ουκρανία επιδίωξε να στείλει την Τρίτη ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, καθιστώντας σαφές ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί. «O πόλεμος θα πετύχει», ενώ «οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν φτάσει σε αδιέξοδο» υπογράμμισε.

Όπως είπε, οι στόχοι της επιχείρησης επικεντρώθηκαν στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι φιλορώσοι αυτονομιστές πολεμούν από το 2014. Ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πούτιν προσδιόρισε έναν πιο περιορισμένο στόχο, εστιάζοντας στον έλεγχο του Ντονμπάς και όχι στην κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις του Πούτιν έγιναν την ώρα που η Ρωσία αναπτύσσει όλο και περισσότερα στρατιωτικά οχήματα, πυροβολικό και στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC από το Ντονμπάς, όλοι πλέον περιμένουν την επίθεση. Ακόμα και τα σκυλιά.

«Οι άνθρωποι στην ανατολική Ουκρανία γνωρίζουν ότι οι Ρώσοι πρόκειται να εντείνουν την επίθεσή τους εδώ. Ακόμα και τα σκυλιά στους δρόμους φαίνεται να το ξέρουν και γαβγίζουν όποτε ακούγεται δυνατός κρότος από πυρά πυροβολικού από μακριά. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη καταφύγει στη σχετική ασφάλεια της δυτικής Ουκρανίας.

Για άλλη μια φορά μεγάλες φάλαγγες ρωσικών οχημάτων εντοπίστηκαν από δορυφόρο – αυτή τη φορά κατευθύνονται προς τα ανατολικά. Εδώ στο Ντονμπάς έχουμε δει επίσης σημάδια ότι η Ουκρανία φέρνει περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων και συστημάτων αεράμυνας μεγαλύτερης εμβέλειας. Όχι όμως στον όγκο των ενισχύσεων της Ρωσίας».

Για πολλούς στρατιωτικούς αναλυτές αυτά είναι ξεκάθαρα μηνύματα μιας επερχόμενης μάχης που θα είναι πιο σκληρή και πιο αιματηρή από οποιαδήποτε άλλη έχει σημειωθεί μέχρι τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πολλοί, μάλιστα, εκτιμούν ότι αυτή η επόμενη φάση του πολέμου στα ανατολικά θα μπορούσε να είναι αποφασιστική για την έκβαση αυτής της σύγκρουσης.

Και οι δύο πλευρές είχαν, μέχρι τώρα, περίπου ισοδύναμο αριθμό δυνάμεων στην περιοχή, περίπου 30-40.000 στρατιώτες. Δυτικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα πάντα με το βρετανικό δίκτυο, λένε ότι η Ρωσία στοχεύει να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει τη δύναμή της στην περιοχή. Ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο καθώς η Ρωσία ανασυνθέτει τις μονάδες της.

Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, από την έναρξη του πολέμου η Ρωσία έχει χάσει το 20% της δύναμής της.

Την ίδια ώρα, στην ανατολική Ουκρανία βρίσκονται τα πιο σκληρά στρατεύματα της χώρας. Οι Ουκρανοί τα τελευταία οκτώ χρόνια πολεμούν τους αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία η οποία εξακολουθεί να έχει ένα αριθμητικό πλεονέκτημα. Και αυτό διότι υπήρξε αναδιάταξη των ρωσικών στρατευμάτων μετά την αποτυχημένη επίθεσή γύρω από το Κίεβο. Η Ρωσία, επίσης, μάχεται τώρα σε λιγότερα μέτωπα και οι γραμμές εφοδιασμού της δεν θα είναι τόσο μεγάλες.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον βέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ Ντε Κρόο, είπε ότι επίκειται μάχη με τανκς στην Ουκρανία που θα θυμίζει τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όμοιά της δεν θα έχει υπάρξει από τις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Η πιο αποφασιστική μάχη πρόκειται να ξεκινήσει και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη μάχη με τανκς σε αυτό το μέρος του κόσμου από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας. Η σύγκρουση στο Ντονμπάς, όπως προβλέπει ο πολωνός πρωθυπουργός, θα θυμίζει τη φρίκη της Μάχης του Κουρσκ μεταξύ των γερμανικών και των σοβιετικών δυνάμεων τον Ιούλιο του 1943!

Η μάχη ήταν η τελευταία ευκαιρία της Γερμανίας να κατακτήσει το Ανατολικό Μέτωπο μετά την ήττα από τον Κόκκινο Στρατό στη Μάχη του Στάλινγκραντ τον προηγούμενο χρόνο.

Το Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία 280 μίλια νότια της Μόσχας, έγινε το θέατρο μιας εβδομαδιαίας αιματηρής μάχης που περιελάμβανε βαρύ πυροβολικό, τανκς και πάνω από ένα εκατομμύριο άνδρες.

