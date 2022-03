Σπουδαία διάκριση

Ανακοινώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης, εκλέχθηκε ομόφωνα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology – EIT).

Από τον Ιούλιο του 2022, οπότε θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, θα ηγείται των δράσεων του EIT. Ο κ. Ταβερναράκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EIT από το 2020, έπειτα από την επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης των επιστημονικών και διοικητικών επιτευγμάτων των υποψήφιων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με το ΙΤΕ, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Έλληνας που εκλέγεται πρόεδρος του EIT, έχοντας διανύσει μια λαμπρή επιστημονική και διοικητική πορεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του EIT και συγκροτείται από 15 μέλη, κορυφαίους ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και διακρίνονται για την εμπειρία τους στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Κύρια αποστολή του είναι η χάραξη της στρατηγικής του EIT, και η επιλογή, η υποστήριξη και η αξιολόγηση των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας». Ο πρόεδρος του EIT προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποστήριξη δύο ακόμα μελών που συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Ινστιτούτου. Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του EIT, είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής του EIT.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΤΕ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Βασική προτεραιότητα του Ινστιτούτου είναι η διασύνδεση και η συνεργασία των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών ιδρυμάτων (Τρίγωνο της Γνώσης), για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το EIT έχει δημιουργήσει 8 «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge and Innovation Communities – KICs), καθεμία εκ των οποίων εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων σε μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση. Οι «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ενέργεια, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση, τις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα για το μέλλον, τις έξυπνες, οικολογικές αστικές μεταφορές και την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία. Σήμερα, βρίσκονται υπό ίδρυση 2 ακόμα KICs, το πρώτο στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, και το δεύτερο σε θέματα προστασίας των υδάτινων πόρων, της ναυτιλίας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το EIT διαχειρίζεται πόρους ύψους πάνω από 2,9 δισ. ευρώ.

Το ΕΙΤ συγκεντρώνει περισσότερους από 2.900 εταίρους και παρέχει τη δυνατότητα σε φορείς καινοτομίας και σε επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις καλύτερες ιδέες τους σε προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στην καινοτομία, φέρνοντας νέες ιδέες και λύσεις στην αγορά. Μέχρι σήμερα, το ΕΙΤ έχει δημιουργήσει 8 Κοινότητες Καινοτομίας, περισσότερους από 200 κόμβους καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 3.800 νεοφυείς επιχειρήσεις, έχει συμβάλει στη δημιουργία άνω των 13.000 νέων θέσεων εργασίας, και άνω των 1.400 νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συγκεντρώνοντας 3,9 δισ. ευρώ σε εξωτερικά κεφάλαια.

Ο ίδιος ο κ. Ταβερναράκης δήλωσε σχετικά: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την εκλογή μου στη θέση του προέδρου του ΕΙΤ, που αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο έμπειρο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης. Η ένταξή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, με έφερε σε επαφή με ένα ακμάζον οικοσύστημα που απαρτίζεται από ανθρώπους που διαπρέπουν στον τομέα της καινοτομίας, κορυφαίους φοιτητές και συνεργάτες που εργάζονται μαζί για τη συνδιαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Αναμφίβολα, η καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για την επίλυση μερικών από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στην πρωτόγνωρη εποχή που διανύουμε, επιθυμώ, με τη σειρά μου, να συνεισφέρω στην περαιτέρω ενδυνάμωση της καινοτομίας στην Ευρώπη, διευρύνοντας το οικοσύστημά μας και αυξάνοντας τον αντίκτυπό μας, εργαζόμενοι συλλογικά με οδηγό την ευημερία και την εφορία της ηπείρου μας».

Με την ανακοίνωση της απόφασης, η απερχόμενη πρόεδρος του ΕΙΤ, Gioia Ghezzi, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που ο Νεκτάριος Ταβερναράκης αναλαμβάνει το ρόλο του επόμενου προέδρου του EIT. Αναμφίβολα, η πλούσια εμπειρία του και η αφοσίωσή του στο οικοσύστημα καινοτομίας της Ευρώπης, θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της φιλοδοξίας του EIT να ενισχύσει την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.».

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είναι επίσης πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης.

Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και είναι διδάκτορας Μοριακής Γενετικής του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος.

Η εκτενής διοικητική του εμπειρία περιλαμβάνει τη θητεία του ως προέδρου του ΙΤΕ, διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, καθώς και διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοπληροφορική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Έρευνας (ERC) και εκλεγμένος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea), του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (American Association for the Advancement of Science, AAAS), της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Γερμανίας (Leopoldina), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA) και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Έχει τιμηθεί με σημαντικά επιστημονικά βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωμένους Ερευνητές (Advanced Investigator Grant), και χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του ERC, το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμανίας, το Βραβείο Helmholtz International Fellow Award, το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου Ιδρύματος, και το Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών.

