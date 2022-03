Σφοδρός σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,5 βαθμών και σημειώθηκε 63 χιλιόμετρα από το Σεντάι της Ιαπωνίας.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.5 || 63 km SE of #Sendai-shi (#Japan) || 10 min ago (local time 23:36:37). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Negg3S8IAH

— EMSC (@LastQuake) March 16, 2022