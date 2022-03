Ένας δημοσιογράφος του Fox News τραυματίστηκε έξω από το Κίεβο, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το δίκτυο, υπάρχουν ακόμη «πολύ λίγες λεπτομέρειες, αλλά οι ομάδες επί τόπου εργάζονται όσο πιο σκληρά μπορούν για να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες».

«Υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη, ότι οι πληροφορίες αλλάζουν πολύ γρήγορα και ότι εργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο σκληρά για να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες και να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη. Η ασφάλεια της ομάδας μας είναι υψίστης σημασίας και η ύψιστη προτεραιότητά μας».

John Roberts reports that «a Fox News journalist has been injured while newsgathering outside of Kyiv.» pic.twitter.com/UPJ5KxuQHN

Η CEO του Fox News επιβεβαίωσε την είδηση αναφέροντας ότι εργάζονται για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες.

Memo just sent to Fox News employees on injuries sustained today by a network correspondent in Kyiv, Benjamin Hall @BenjaminHallFNC

https://t.co/oSwZSVQXjQ via @grynbaum #Ukraine pic.twitter.com/qgU67UsPff

— Liveuamap (@Liveuamap) March 14, 2022