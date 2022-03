Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας καταγγέλλει ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κονβόι πολιτών που έφευγαν από το χωριό Περέμοχα στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, ενώ χρησιμοποιούσαν τον ανθρωπιστικό διάδρομου που έχει δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία, επτά άνθρωποι είναι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

⚡️Ukraine’s defense ministry: Russian forces shoot at evacuating civilians, kill 7.

The attack took place on March 11 as a column of women and children was leaving the village Peremoha in Kyiv Oblast, using the approved corridor.

Seven people were killed, including a child.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022