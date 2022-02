Ολοκληρώθηκαν, μετά από περίπου 7 ώρες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τόσο τα ρωσικά, όσο και τα ουκρανικά κρατικά ΜΜΕ, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην περιοχή Γκόμελ της Λευκορωσίας.

⚡️The negotiations between #Ukraine and #Russia are over.

