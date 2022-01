Viral για ακόμη μία φορά κατάφερε να γίνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την ομιλία του στο βήμα της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ στη διάρκεια της ομιλίας του κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, αναφέρθηκε στην πρόσφατη δημοσίευση του ιστορικού Σεργκέι Ραντσένκο, ο οποίος έφερε στο φως αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της ΕΣΣΔ όπου αναφέρεται η παρεχόμενη στήριξη των σοβιετικών στο ΚΚΕ και τον ΔΣΕ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.

Ωστόσο το μπέρδεμα του κ. Κουτσούμπα στην προφορά του ονόματος του Ραντσένκο «γέννησε» τον «Παπαρατσένκο», με αποτέλεσμα το Twitter να «ξεσαλώσει».

«Και καλά αυτός ο πώς τον λένε ξένος ιστοριοδίφης. Ο παπα, παπα… Παπαρατσένκο; Πώς τον λένε… Αλλά οι εγχώριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι της Εστίας, της Δημοκρατίας, άλλων site; Δεν ήξεραν; Δε ρώταγαν; Τώρα φταίω εγώ να πω: Που τα βρήκατε αυτά τα φυντάνια», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κουτσούμπας. Όπως ήταν φυσικό, η φράση έγινε αμέσως viral με τους χρήστες του Twitter, ακόμα και τον ίδιο τον Ραντσένκο, να βρίσκουν την ευκαιρία για νέες διαμάχες.

https://t.co/KA4vEkrqtJ. We’ve all had a good laugh (myself included) but now that I’ve become a hashtag, let’s talk briefly about civil discourse. #Παπαρατσενκο

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) January 30, 2022