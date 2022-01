Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στις ΗΠΑ όπως έγινε γνωστό από την τοπική αστυνομία στην Ουάσιγκτον

Πέντε άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί από σφαίρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, έπειτα από ένα περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών που σημειώθηκε μέσα στο κτίριο μιας ξενοδοχειακής αλυσίδας, νωρίς σήμερα το πρωί, ανέφερε η αστυνομία στο Twitter. «Μια γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, δηλώθηκε νεκρή», συμπλήρωσε η αστυνομία της Ουάσιγκτον, η οποία απέκλεισε την περιοχή για κάποιες ώρες και ξεκίνησε έρευνα.

