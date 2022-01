Ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» ήταν εντυπωσιακός στην αναμέτρηση των Μπακς επί των Ουόριορς (118-99), καθώς με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 3 μπλοκ συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη των «Ελαφιών».

Ο ίδιος μάλιστα κατέγραψε το 28ο «triple double» στην σπουδαία καριέρα του και πλέον ισοβαθμεί στην 18η θέση της λίστας με τον κορυφαίο όλων των εποχών, Μάικλ Τζόρνταν.

Ο MJ είχε αυτή την επίδοση σε 1072 αγώνες, με τον Αντετοκούνμπο να έχει τα ίδια (triple double) σε 624 και πλέον μπροστά του βρίσκονται ο Γκραντ Χιλ με 29 και τέσσερις εν ενεργεία παίκτες (Ντρέιμοντ Γκριν, Μπεν Σίμονς, Λούκα Ντόντσιτς) ώστε να χωρέσει στην πρώτη δεκάδα.

Να σημειωθεί ότι πρώτος στην λίστα είναι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με 193, τέταρτος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 102, έβδομος ο Τζέιμς Χάρντεν με 65, όγδοος ο Νίκολα Γιόκιτς με 64, ενδέκατος ο Λούκα Ντόντσιτς με 39.

Giannis has tied Michael Jordan for 18th all-time in triple-doubles with 28.

🎰: @paysbig pic.twitter.com/NqBSzGLAaD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 14, 2022