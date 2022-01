Η κατάσταση στο Καζακστάν έχει ως εξής: Δεκάδες νεκροί διαδηλωτές, 18 νεκροί αστυνομικοί (οι δυο αποκεφαλισμένοι) και ομάδες του στρατού και της αστυνομίας να περιπολούν στους άδειους πλέον δρόμους και να πυροβολούν όποιον τους φαίνεται ύποπτος.

Την ίδια στιγμή η Ρωσίa έχει στείλει στη χώρα επίλεκτες δυνάμεις και αλεξιπτωτιστές, που έχουν ακροβολιστεί σε κομβικά σημεία της οικονομικής πρωτεύουσας Αλμάτι και στόχο έχουν μετά το αεροδρόμιο που επανήλθε στα χέρια των κυβερνητικών, να πιάσουν και να φυλάξουν τα κομβικά κτίρια της πόλης.

Το αεροδρόμιο στην πόλη Αλμάτι παραμένει κλειστό και φυλάσσεται από στρατιώτες και αστυνομικούς, οι οποίοι συλλαμβάνουν οποιονδήποτε τους φανεί ύποπτος, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου Tass.

Η κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο είναι μεγάλη, όμως οι αστυνομικοί σταματούν και ελέγχουν όλα τα οχήματα. Ο δημοσιογράφος είπε ότι είδε να συλλαμβάνονται τέσσερις «ύποπτοι» και να μεταφέρονται σε ένα μικρό λεωφορείο, με τα χέρια τους δεμένα στον σβέρκο.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Περισσότερες από 20 διεθνείς πτήσεις, από το Αλμάτι και την πόλη Ακτομπέ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών. Η κρατική τηλεόραση Khabar-24 μετέδωσε πάντως ότι το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νουρ-Σουλτάν λειτουργεί και εκτελούνται κανονικά όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Νωρίτερα, η τηλεόραση ανέφερε ότι τα αεροδρόμια του Καζακστάν θα ξαναρχίσουν τις διεθνείς πτήσεις προς Μόσχα και Ντουμπάι από τις 15.00, τοπική ώρα.

Στο μεταξύ, από τη Μόσχα, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι δώδεκα μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Il-76 και An-124, που μετέφεραν εξοπλισμό και στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του CSTO (Οργανισμός Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) αναχώρησαν από τη Ρωσία με προορισμό αεροπορικές βάσεις στο Αλμάτι και το Ζέτιγκεν.

Αμέσως μετά την άφιξή τους οι μονάδες της ρωσικής δύναμης θα αρχίσουν «να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί», πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο τον ίδιο, μη κατονομαζόμενο, αξιωματούχο.

Police in the city Almaty said they killed dozens of rioters overnight as fresh violence raged in Kazakhstan. More than 2,000 protesters were detained as Russia rushed in paratroopers to stop a countrywide uprising in the former Soviet state https://t.co/gHDEvrDRGl pic.twitter.com/uY2UpIG5Uc

— Reuters (@Reuters) January 7, 2022