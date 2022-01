Η επέλαση της παραλλαγής Όμικρον έχει θορυβήσει τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως, τη στιγμή που αρκετές χώρες -μετά από σχετικές εισηγήσεις υγειονομικών αρχών- προχωρούν σε αλλαγές στα πρωτόκολλα όσον αφορά την περίοδο επώασης του ιού και τις μέρες που πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα όποιος έχει νοσήσει ή έχει εκτεθεί σε κρούσμα κοροναϊού.

Όλα ξεκίνησαν στις 27 Δεκεμβρίου, όταν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανακοίνωσαν ότι συστήνουν να μειωθεί σε πέντε μέρες -αντί για δέκα που ίσχυε μέχρι τότε- το χρονικό διάστημα καραντίνας των Αμερικανών που έχουν προσβληθεί από κοροναϊό και είναι ασυμπτωματικοί ή δεν εμφανίζουν πια συμπτώματα. Μετά το πέρας των πέντε ημερών, θα πρέπει να φορούν μάσκα για άλλες πέντε, εφόσον βρίσκονται κοντά σε άλλους ανθρώπους, ακόμα και μέσα στο σπίτι τους.

Η απόφαση αυτή ήρθε ύστερα από διάφορες ιατρικές μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες, η περίοδος επώασης της Όμικρον είναι βραχύτερη απ’ όλες τις υπόλοιπες, με τα άτομα που νοσούν να μπορούν να μεταδώσουν δύο μέρες πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων και τρεις μέρες μετά απ’ αυτά.

Την εισήγηση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) «υιοθέτησε» και η Ελλάδα, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να προβαίνει σε επικαιροποίηση των οδηγιών απομόνωσης και καραντίνας για τα κρούσματα κορoναϊού και για στενές επαφές τους.

