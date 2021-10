Ο 20χρονος τερματοφύλακας της Νόριτς Νταν Μπάρντεν διεγνώσθη με καρκίνο των γεννητικών οργάνων, ο οποίος είναι σε πρώιμο στάδιο.

Την εξέλιξη αυτήν έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσής της στο twitter η ομάδα των Τζόλη και Γιαννούλη.

Όπως αναφέρει η Νόριτς στην ανάρτησή της, έπειτα από την αρχική διάγνωση ο Μπάρντεν θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις και κατόπιν θα ακολουθήσει ειδική θεραπεία.

Ο ουαλός τερματοφύλακας πήρε μεταγραφή για τη Νόριτς το 2019, ενώ το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στη Λίβινγκστον.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση των Καναρινιών:

The club can confirm goalkeeper Dan Barden has been diagnosed with testicular cancer.

After the initial diagnosis, Barden has since undergone follow up tests and will continue with a closely monitored treatment programme over the coming period.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 18, 2021