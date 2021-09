Τη δεύτερη φάση των κλινικών δοκιμών από τις τρεις που απαιτούνται, πέρασε φάρμακο κατά του κοροναϊού που αναπτύσσει η Pfizer, ανακοίνωσε μέσω Twitter ο CEO της εταιρείας, Αλμπερτ Μπουρλά.

Στην ανάρτησή του ο Άλμπερτ Μπουρλά, ανακοίνωσε «με ικανοποίηση» ότι η εταιρεία ξεκίνησε τη δεύτερη φάση των δοκιμών για το αντι-ιικό της φάρμακο, το οποιο προορίζεται για την αντιμετώπιση του της Covid-10 σε ενήλικες που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν νοσηλευτεί. Το φάρμακο της Pfizer θα λαμβάνεται από το στόμα.

«Θα χρειαστούμε τόσο τα εμβόλια, όσο και τα φάρμακα για να νικήσουμε τον ιό», έγραψε ο Μπουρλά.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX

— AlbertBourla (@AlbertBourla) September 1, 2021